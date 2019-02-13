Telif hakkı AirBridgeCargo Image caption Maserati marka arabalar kurtarıldı.

Papua Yeni Gine'de geçen yıl Kasım ayında düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için yurt dışından getirilen 300'e yakın lüks araba kayboldu.

Araçlar, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden liderlere tahsis edilmişti.

İtalya'dan tanesi 100 bin dolara alınan 40 Maserati ile 3 Bentley, eski bir garajda bulunurken, bazı araçların parçalarının söküldüğü belirtiliyor.

Liderleri gezdirecek sürücülere verilen araçlar arasında Landrcruiser ve Pajero jeep'ler de var.

Polis yetkilisi Dennis Corcoran, kayıp 284 aracın bulunması için başkent Port Moresby'de özel ekipler oluşturduklarını açıkladı.

Arabalar zirveden sonra satılacaktı

Zirve için uçaklar dolusu araba getirtilmesi, halkın yüzde 40'ının günde bir dolardan daha az parayla geçinmek zorunda olduğu ülkede tepkilere neden olmuştu.

Papua Yeni Gine'yle ilgili yazılar yazan Keith Jackson adlı bir blogger, ülke yoksulluk içindeyken liderlerin dünyaya farklı bir imaj vermeye çalıştığını öne sürerek "Tüm bunlar, ülkede çocuk felci, sıtma ve verem gibi hastalıkların yeniden görülmeye başladığı, öğretmenlerin maaşlarını alamadığı ve sekiz milyon kişinin yoksulluğa sürüklendiği bir dönemde oluyor" demişti.

Telif hakkı EPA Image caption Papua Yeni Gineliler zirve için yapılan harcamaları aşırı bularak tepki göstermişti.

APEC Bakanı Justin Tkatchenko ise eleştirilere "Zirveden sonra araçları satacağız. Bu arabalar peynir-ekmek gibi satıldığı için devlete külfet getirmeyecek" diye yanıt vermişti.

Papua Yeni Gine'ye yatırımcı çekmeyi amaçlayan zirveye Çin lideri Şi Jinping ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katılmıştı.

2015'te de Filipinler'de düzenlenen APEC zirvesi için BMW'nin sponsorluğuyla ülkeye 200'den fazla araç getirilmişti.

Bu araçlar daha sonra halka satılmıştı.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Papua Yeni Gine, İtalya'dan 40 Maserati getirtti