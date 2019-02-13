Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan 'Ormanın Kralları'

Telif hakkı David Lloyd Image caption "Kardeşlerin Bağı"

Londra'daki Doğal Tarih Müzesi tarafından düzenlenen Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında bu yılki Halkın Seçimi Ödülünü, bir çift erkek aslanın görüldüğü "Kardeşlerin Bağı" başlıklı fotoğraf kazandı.

Doğal Tarih Müzesi'nin 45 bin fotoğraf arasından belirlediği 25 çalışma arasında halk oylamasıyla birinci seçilen fotoğraf, profesyonel fotoğrafçı David Lloyd tarafından çekildi.

Londra'da yaşayan Yeni Zelandalı fotoğrafçı Lloyd "Bu fotoğrafın ödül almasından memnunum, çünkü hayvanların duygularını ve duygunun sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor." dedi.

Fotoğraf, aralarında aşağıdaki dört çalışmanın da bulunduğu diğer bazı eserlerle birlikte, Doğal Tarih Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Telif hakkı Wim van den Heever Image caption Falkland Adaları'ndaki bu üç kral pengueni Wim Den Heever'ın fotoğrafına konu oldu.

Telif hakkı Matthew Maran Image caption Matthew Maran'ın fotoğrafı, Londra'da duvar resmindeki tilkiye doğru yürüyen bir sokak tilkisini gösteriyor. Londra sokaklarındaki 'şehir tilkileri' sık görülen bir manzara.

Telif hakkı Justin-Hofman Image caption Kanada'nın Kuzey Kutbu bölgesinde görülen, aç kalmış bir kutup ayısı. Justin Hofman'ın çalışması.