Sovyetler Birliği'nin işgal güçleri 30 yıl önce Afganistan'dan çekilmişlerdi. Ancak arkalarında bıraktıkları izleri görmek hâlâ mümkün.

Özellikle de Afganistan'ın Kezelabad köyünde. Bu köy infilak etmemiş onlarca Sovyet füzesi ve roketinin üzerine inşa edilmiş.

Füzeler bazı evlerde kiriş olarak kullanılmış, bazı evlerde ise bacaların desteği olmuş.

Köydeki çukurların üzerine kurulan küçük köprüler de yine patlamamış füzelerden yapğılmış.

Mayın imha ekipleri bir yandan bu füzeleri imha ediyor, bir yandan da yıllardır kilolarca patlayıcı ile birlikte yaşayan Kezelabadlıları evlerinin içine kadar soktukları tehlikelere karşı eğitiyor.

BBC'den Aulyia Atrafi`nin haberi.