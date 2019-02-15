Trump Meksika duvarı için 'acil durum ilan edecek'

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Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın hükümetin açılabilmesi için iki partinin üzerinde anlaştığı "ulusal güvenlik yasasını" imzalayacağını ancak aynı zamanda Meksika sınırına inşa etmek istediği duvara gerekli bütçeyi sağlayabilmek için "ulusal çapta acil durum" ilan edebileceğini açıkladı.

Demokratların duvar için gerekli finansmana onay vermemesi ardından ABD'de bütçe onaylanamamış ve federal hizmetler geçen Aralık ayından itibaren kısmen durmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın hükümetin kapalı kalmasını engellemek için Cumhuriyetçiler ile Demokratların üzerinde anlaşmaya vardığı "sınır güvenliği yasasını" imzalayacağı, aynı zamanda ABD-Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için ulusal çapta acil durum ilan edeceği belirtildi. Trump'ın bu adımı, duvar için gerekli olan finansmanı askeri ödenekten karşılamak için atacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "Başkan duvar inşa etme, sınırı koruma ve ülkemizin güvenliğini sağlama sözünü tutuyor. Sınırda insani krizi önlemek ve güvenliği sağlamak için Başkan idari eyleme geçecek - buna ulusal acil durum da dahil" dedi.

Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da Başkan'ın hükümetin açılabilmesi için 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı onaylayacağını, ancak 5,7 milyar dolara mal olması beklenen duvarın inşası için acil durum ilan edebileceğini söyledi.

Anlaşma Kongre'de oylanacak

ABD Kongresi'nde hükümetin yeniden kapanmasını önleyecek bütçe anlaşması üzerinde bugün oylama yapılması bekleniyor.

Anlaşma, ABD-Meksika sınırında bariyer inşası ve diğer bazı güvenlik tedbirleri için ödenek ayrılmasını öngörüyor.

Bütçenin onaylanamaması nedeniyle yaşanan krizi çözmek ve hükümetin yeniden açılmasını sağlamak üzere Cumhuriyetçi Parti ve Demokratlardan oluşan bir komisyon kurulmuş ve Kongre üyeleri dün gece geç saatlere kadar, komisyondan çıkan sınır güvenliği düzenlemesine son halini vermeye çalışmıştı.

Düzenlemede sınırın 90 kilometrelik kısmına bariyer inşası için 1,37 milyar dolar ayrıldı.

Hükümetin tekrar kapanmaması için Kongre'nin tasarıyı Cuma geceyarısına kadar geçirmesi ve Başkan Donald Trump'ın da imzalaması gerekiyor.

Trump'ın başkanlık seçim kampanyasında en büyük seçim vaadi olan duvarın inşası için gerekli olan finansmanı acil durum ilan edip Kongre'yi baypas ederek, askeri bütçeden karşılaması bekleniyor.