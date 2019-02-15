İngiltere'de mahkumlar Harry Potter kitabına uyuşturucu sakladı

İngiltere'nin Nottingham şehrindeki bir hapishaneye mahkumların Harry Potter kitabı içinde uyuşturucu soktuğu ortaya çıktı.

Yapılan testler sonucunda Harry Potter ve Ateş Kadehi kitabı sayfalarına bir uyuşturucu maddenin sıkıldığı tespit edildi.

Cezaevinin yeniden yapılanması ve güvenliğinin artırılması çalışmaları kapsamında yerleştirilen 1,4 milyon sterlin değerindeki uyuşturucu tespit etmeye yarayan yeni makine sayesinde bu tespit yapılabildi.

Uyuşturucunun cezaevine girmeden kitabın sayfalarına sıkıldığı düşünülüyor.

Kitaptan 400 sayfanın eksik olması üzerine mahkumların bu sayfaları kopardığı ve kokladığından şüphe edildi.

Cezaevi memurlarından Adam Donegani, hapishane içinde bir sayfanın 50 sterline satıldığını söyledi.

Telif hakkı PA

En tehlikeli cezaevlerinden

HMP Nottingham hapishanesi, intihar ve şiddet vakalarının yüksek olmasıyla İngiltere'nin en kötü üne sahip hapishanelerinden biri olarak biliniyor.

Hapishaneler Bakanı Rory Stewart, HMP Nottingham hapishanesi gibi en tehlikeli cezaevleri için geliştirdikleri kalkınma planının başarılı olmaması takdirinde istifa edeceğini söylemişti.

Diğer bazı cezaevlerinde gelişmeler görülse de HMP Nottingham en zorlu ve en çok kaygı uyandıran hapishanelerden biri olarak kalmaya devam ediyor.

Cezaevinin müdürü Phil Novis de HMP Nottingham'ın 'çok tehlikeli' olduğunu kabul etmişti.