İspanya 28 Nisan'da erken seçime gidiyor

Telif hakkı Reuters Image caption İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken seçim yapılacağını açıkladı.

Pedro Sanchez, olağanüstü gündemle toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından televizyondan halka seslendi.

Sanchez, "Hiçbir şey yapmadan bütçesiz devam etme ile İspanyolları sandığa çağırma seçenekleri arasından ikincisini seçtim. İspanya toleranslı, saygılı, dengeli ve mantıklı bir şekilde yoluna devam etmeli ve ilerlemelidir." dedi.

Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri Sanchez'in azınlık hükümetinin hazırladığı bütçe tasarısı Çarşamba günü Parlamento tarafından reddedilmişti.

Parlamento'daki oylamanın sonucunu belirleyen gelişme ise ayrılıkçı Katalan milletvekillerinin hükümete verdikleri desteği çekmesiydi.

Bu gelişme öncesi ise 12 eski Katalan lider "isyan", "halkı isyana tahrik" ve "yasa dışı şekilde referendum düzenleyerek kamu fonlarını kötüye kullanmak" suçlarından Salı günü Madrid'de yargıç karşısına çıkmışlardı.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras için 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Junqueras dışında, aralarında Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski bakanlarının ve eski Katalonya Parlamentosu Başkanı'nın da bulunduğu sanıkların da 17 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Euro Bölgesi'nin en büyük 4. ekonomisi

İspanya'da Sosyalist Parti geçen yıl Haziran ayında dönemin muhfazakar Halk Partisi hükümetini güvensizlik önergesi vererek düşürmüş ve azınlık hükümeti kurmuştu.

Ülkede yapılan son kamuoyu yoklamaları hiçbir partinin İspanya Parlamentosu'nda çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Vox Partisi, seçimde başarılı bir sonuç alabilir.

Vox, Ocak ayından bu yana Endülüs bölgesinde, Halk Partisi ile merkez sağda yer alan Ciudadanos (Vatandaşlar) Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümetine dışardan destek veriyor.

İspanya, Euro Bölgesi'nin Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra en büyük 4. ekonomisi.

Ülkede son 5 yılda 3. kez seçime gidilmiş olacak.