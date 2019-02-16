Çocuk taciziyle suçlanan üst düzey Katolik yetkili, din adamlığından atıldı

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Katolik Kilisesi'nin ABD'deki en üst düzey isimlerinden biri olan, eski Washington Başpiskoposu Theodore Edgar McCarrick, aralarında çocuk tacizinin de bulunduğu suçlamalar nedeniyle din adamlığından atıldı.

88 yaşındaki McCarrick, 50 yıl kadar önce New York'ta görev yaparken ergenlik çağındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyordu. McCarrick hakkında, yetişkinlere yönelik taciz iddiaları da bulunuyordu. McCarrick ise suçlamalara konu olan davranışlarını "hatırlamadığını" iddia ediyordu.

Bu suçlamalar nedeniyle geçen Temmuz ayında McCarrick "kardinal" rütbesini kaybetmişti. Vatikan'dan bugün yapılan açıklamada ise McCarrick'in din adamlığından tamamen çıkarıldığı duyuruldu.

Vatikan'ın açıklamasına göre, İnanç Doktrini Kurulu tarafından yürütülen kilise içi yargılama sürecinde McCarrick 11 Ocak 2019'da suçlu bulundu. McCarrick'in bu karara itirazı da 13 Şubat'ta reddedildi ve din adamlığından ihraç kararı dün kendisine iletildi.

Günah çıkarma sırasında taciz

McCarrick, günah çıkarma ritüeli sırasında tacizde bulunmak, reşit olmayan kişilere ve yetişkinlere yönelik cinsel taciz ve görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulundu. Bu karar Papa Francesco tarafından da nihai biçimde onaylandı.

Theodore McCarrick'in modern zamanlarda din adamlığından atılan en üst düzey Katolik yetkili olduğu belirtiliyor. Din adamlığından atılma, Katolik Kilisesi'nin dini kanunlarına göre en ağır cezalandırma biçimi.

McCarrick hakkındaki kararın, Vatikan'da 21-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak "Kilisede Çocukların Korunması" zirvesi öncesinde gelmesi de dikkat çekici. Çocuk istismarlarının önlenmesinin ele alınacağı toplantıya, dünyanın her yerinden Katolik Kilisesi'ne bağlı piskoposlar da katılacak.

McCarrick kararının açıklanmasından önce dün de Vatikan'ın Paris'teki büyükelçisi konumundaki Papalık Temsilcisi Luigi Ventura hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıkmıştı. 74 yaşındaki Ventura, geçen ay Paris Belediyesi'nde düzenlenen bir resmi tören sırasında, bir belediye görevlisini taciz etmekle suçlanıyor.