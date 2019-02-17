Türkiye'nin sınır dışı ettiği gazeteci Boersma: Eski erkek arkadaşım Esad'a karşı savaştı, terörist değil

Telif hakkı Ans Boersma Image caption Ans Boersma, ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad'ın muhabiriydi

Türkiye tarafından "terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle" sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Ans Boersma, El Nusra Cephesi yöneticisi olmakla suçlanan Suriyeli eski erkek arkadaşını "cihatçı olarak görmediğini" söyledi.

Boersma, hem eski sevgilisinin hem de kendisinin, "yargısız infaza" uğradığını savunarak, Hollanda devleti aleyhine tazminat davası açmaya karar verdi.

Gazeteci Ans Boersma, Cumartesi akşamı katıldığı bir radyo programında, eski erkek arkadaşının El Nusra Cephesi ile olan bağını bildiğini ancak onu cihatçı olarak görmediğini söyledi.

Boersma, "Onu Esad rejimine karşı savaşan biri olarak görüyordum. Terörist değil, eski sevgilim olarak görüyordum" dedi.

Geçen Çarşamba günü Rotterdam Mahkemesi'nde yapılan duruşmada savcılık, Boersma'nın soyadını açıklamadığı eski erkek arkadaşı Abdelaziz A.'nın, El Kaide'nin bir kolu olan Suriye kökenli El Nusra Cephesi'nin yöneticilerinden biri olduğunu belirtmişti.

Suriyeli Abdelaziz A.'nın, El Nusra Cephesi adına çeşitli katliamlara karıştığını belirten savcı, bu bilgilerin Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD) tarafından elde edilen 17 ses kaydına dayandığını vurgulamıştı.

Savcıya göre, gizli servisin kaydettiği ses kayıtları, Boersma ile Abdelaziz A. arasındaki konuşmaları da içeriyor.

Eski sevgilisi hakkındaki ilk duruşmaya katılmayan Boersma'nın adı sık sık iddianamede geçmişti.

Savcılık, Boersma'nın Suriyeli eski erkek arkadaşının sahte belgelerle Hollanda'ya gelmesin yardımcı olduğundan şüpheleniyor.

Boersma ise, hem kendisinin hem de Suriyeli eski erkek arkadaşının "yargısız infaz kurbanı" olduğunu savunuyor.

"Bir gün içinde hem işini hem hayatımı kaybettim" diyen Hollandalı gazeteci, daha mahkeme sonuçlanmadan birçok kişinin kendilerini suçlu ilan ettiğini söyledi.

Ans Boersma, Türkiye'nin kendisine yönelik sınır dışı kararı nedeniyle Hollanda devletini sorumlu tutuyor. Boersma bu nedenle, Hollanda devleti aleyhine dava açmaya karar verdi.

Hollandalı gazeteci, hakkında kanıt olmadan adının Türk makamlarına verilmesi nedeniyle uğradığı zarar nedeniyle 6 yıllık maaşının devlet tarafından ödenmesini talep ediyor.

Türkiye'de gözaltına alındıktan sonra 17 Ocak'ta sınır dışı edilen Boersma, İstanbul muhabiri olarak görev yaptığı Het Financieele Dagblad tarafından işten çıkarılmıştı.