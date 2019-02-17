Saidaiji Eyo: Japonya'da yarı çıplak 10 bin erkek şanslı çubukların peşinde

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Binlerce yarı çıplak erkek, şans getirdiğine inanılan iki kutsal çubuğu bulmayı umdukları tarihi bir Japon festivalinde bir araya geldi.

Bellerinde geleneksel Japon peştamalı olan 10 bin civarında erkek Cumartesi akşamı Okayama'daki Kinryozan Saidaiji Budist tapınağında buluştu.

Katılımcılar suda arınma ritüelinin ardından çubuğu bulmak için tapınakta toplandı.

Şingi adı verilen 20 cm. uzunluğunda iki çubuğu bulan erkeklerin yılın en şanslı erkekleri olacağına inanılıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Festival 510 yıldır düzenleniyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Arınma ritüelinde erkekler Yoşii nehrinde soğuk suya giriyor

Festivalde arınmanın tamamlanmasının ardından saat 22:00 civarında tapınağın ışıkları kapatılıyor.

Işıklar kapandıktan sonra tapınağın en kıdemli rahibi dört metre yükseklikteki bir pencereden kalabalığın arasına iki şingi çubuğunu fırlatıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Arınma ritüelini tamamlayanlar basamaklardan çıkarak tapınağa ulaşıyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Şingi çubuklarını bulanların şansının artacağına inanılıyor

Çubukların fırlatılmasının ardından binlerce erkek birbirlerini iterek çubuğa ulaşmaya çalışıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Katılımcılar geleneksel peştamalı giymek zorunda

Telif hakkı Getty Images Image caption Festivaldeki erkekleri izlemek için binlerce seyirci geliyor

Festival şingi çubuklarını bulana şans getirmesinin yanı sıra bölgeye de bereket getirmesi için düzenleniyor.

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