Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 20 milyar dolarlık yatırım

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan'a 20 milyar dolarlık yardım vaadinde bulundu.

Prens Muhammed ile Pakistan Başbakanı İmran Han arasında imzalanan madencilik ve petro-kimya ağırlıklı anlaşmalar, güneydeki liman kenti Gwadar'da sekiz milyar dolarlık bir petrol rafinerisi inşa edilmesini de içeriyor.

Prens için resmi tatil ilan edildi

Suudi Prens ve heyeti Pakistan'da şimdiye kadar hiçbir devlet başkanına uygulanmayan bir protokolle görkemli bir şekilde karşılandı. Ziyaret nedeniyle sadece başkent İslamabad'ı kapsayacak şekilde bugün için resmi tatil ilan edildi.

Muhammed bin Selman'ın uçak filosuna Pakistan hava sahasından itibaren JF-17 Fırtına savaş uçakları eşlik etti.

Prens Muhammed, bir askeri havalimanında Başbakan İmran Han ve Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid Bajva tarafından kırmızı halıda karşılandı.

Ardından Başbakan Han, Prens Muhammed'i kendi kullandığı arabayla resmi konuta götürdü.

Prens'in Başbakanlık konutunda kaldığı açıklandı. Daha önce hiçbir lider başbakanlık konutunda ağırlanmamıştı.

Köylerden 3500 güvercin toplandı

Yerel medyaya göre ziyaret öncesinde, Prens'in ziyareti sırasında uçurulmak üzere köylerden 3.500 güvercin toplanırken güvenlik için bazı uçuşlar iptal edildi. Heyet için lüks otellerde 750 oda tutuldu. Heyete 300 Toyota Land Cruiser jeep tahsis edildi

Pakistan hükümeti, geçen yıl tasarruf için bakanlıklar ve resmi kurumların envanterinde bulunan yüzlerce lüks makam arabasını açık artırmaya çıkarmıştı.

Bu çerçevede eski Başbakan Navaz Şerif döneminde konutun süt ihtiyacını karşılamak için beslenen sekiz manda da satılmıştı.

Pakistan'da ekonomik kriz

Pakistan Merkez Bankası sekiz milyar dolarlık döviz rezervinin kaldığını ve ülkenin borçlarını ödemekte zorlanacağını açıklamıştı.

BBC muhabiri Abid Hussain, son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Pakistan'ın Prens'in ziyaretine büyük umutlar bağladığını aktarıyor.

Ağustos ayında Başbakan olan eski kriketçi İmran Han, Pakistan ile ilişkileri iyi olan ülkelerden yardım talep ediyor. Han, göreve geldiğinden beri iki kez Riyad'ı ziyaret etti.

1980'lerden beri 12 kez Uluslararası Para Fonu IMF'den yardım alan Pakistan, şimdi yeni bir kurtarma paketi almaya çalışıyor.

Pakistan, Suudi Prens'ten hemen önce Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ı ağırladı. Prens, Pakistan'a altı milyar dolarlık destek vaadinde bulundu.

Prens Muhammed, Yemen'deki operasyonlar ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul konsolosluğunda öldürülmesi nedeniyle uluslararası baskı altın. Bu nedenle ziyaret, ülkenin imajını düzelttme ve bölge ülkeleriyle dostluk tazeleme çabası olarak görülüyor.

Pakistan, askeri işbirliği açısından da Suudi Arabistan için ayrıca bir öneme sahip. Mekke'deki kutsal mekanlar yaklaşık 40 yıl önce militanların saldırısına uğradığında, Pakistan askerleri hızla Suudi Arabistan'a gönderilmişti.

Economist dergisinin savunma editörü Shashank Joshi, "Suudi Arabistan ne zaman büyük bir güvenlik tehdidi ya da saldırıyla karşı karşıya kalsa, ihtiyacı olan askeri gücü Pakistan'ın karşılayacağına yönelik bir algı her zaman vardı. Diğer birçok Körfez ülkesi gibi Suudi Arabistan'ın da sadece çok fazla parası var ancak güçlü bir ordusu yok. Pakistan'da ise pek fazla para yok ancak çok güçlü ve sağlam bir ordu var" dedi.

1980'de Sovyetler'in Afganistan'ı işgali sonrasında Suudi Arabistan, İran'ın etkisini kırmak için Pakistan'la yakın ilişkiler geliştirmişti.

İran ve Pakistan'ın doğu komşusu Hindistan, kendi ülkelerinde meydana gelen bazı saldırılardan Pakistan'ı sorumlu tutmuş, İslamabad'ı saldırıları gerçekleştiren gruplara destek vermekle suçlamıştı.

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İran devrimi afişleri kaldırıldı, Prens'in posterleri asıldı

Pakistan'ın, komşusu İran'la sorunları olsa da, Muhammed Bin Salman'ın ziyaretinden sadece bir hafta önce İslamabad'ın en büyük caddeleri İran'daki 1979 İslam Devrimi'nin 40. Yıldönümünü kutlayan posterler ve afişlerle süslendi.

Prensin ziyaretiyle birlikte bu afişler yerini Muhammed Bin Selman ve İmran Han'ın yan yana fotoğrafları aldı.

Prens, Kasım sonunda gittiği Tunus'ta protestolarla ve Kaşıkçı'nın cesedine gönderme yapan testere posteriyle karşılanmıştı.