Cebelitarık'ta İngiliz ve İspanyol savaş gemileri karşı karşıya geldi

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İngiltere ve İspanya savaş gemileri arasında, iki ülkenin 300 yıldır statüsü konusunda anlaşamadığı Cebelitarık'ta gerginlik yaşandı.

Pazar günü bölgedeki ticari gemilere "İspanyol suları" dediği Cebelitarık'ı terk etme emri veren bir İspanyol savaş gemisi, İngiliz donanmasının müdahalesiyle tartışmalı suları terk etti.

İspanyol gemisinin geri çekilirken silahlarının açık olduğu ve başlarında askerlerin bulunduğu görüldü.

Cebelitarık Özerk Yönetimi, İspanyol savaş gemisinin ticari gemilere yaptığı çağrıyı "aptalca" diye niteledi. Cebelitarık Hükümet Sözcüsü, "İngiltere'nin Cebelitarık üzerindeki BM anlaşmalarında tüm dünya tarafından kabul edilen egemenliğine karşı çıkanların oynadığı bu aptalca oyun, kuru gürültüden başka bir şey değil. Anlaşılan İspanyol ordusunda hâlâ uluslararası hukuku çiğneyebileceklerini düşünenler var" dedi.

Telif hakkı PA Image caption Cebelitarık Hükümeti tarafından dağıtılan bu fotoğrafta İspanyol gemisindeki askerlerin ellerinde silah olduğu iddia ediliyor

Yüzyıllardır süren anlaşmazlık

Kuzey Afrika sahillerinden yalnızca 18 kilometre uzaklıkta olan, stratejik öneme sahip Cebelitarık İngiltere'ye bağlı. Ancak İspanya'nın da özel statülü bölgede egemenlik iddiası var.

2002'de bölgenin kendi kaderini tayin hakkı için yapılan referanduma katılanların yüzde 99'u egemenliğin İngiltere ve İspanya arasında paylaşılması önerisine karşı çıktı ve İngiliz yönetimini tercih eti.

İngiltere'nin AB'den ayrılma referandumunda (Brexit) ise Cebelitarıklıların yüzde 96'sı birlikte kalma yönünde oy kullandı.

Bu sonuç üzerine İspanya Cebelitarık'ın egemenliğine İspanya'nın da ortak olmasını, bu yolla bölge halkının AB üyeliğinin bazı yönlerinden yararlanmasını önermişti.