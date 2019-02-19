Trump, Venezuela ordusu üzerindeki baskıyı artırmaya çalışıyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Donald Trump, Florida Uluslararası Üniversitesi'nde konuştu

Pazartesi günü yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Nicolas Maduro'ya bağlı kalan ordu mensuplarının "geleceklerini riske attığını" söyledi ve insani yardımların ülkeye girişine izin vermeleri çağrısı yaptı.

Ülkenin güneyindeki Florida eyaletinde, çoğunluğu Küba ve Venezuela kökenli göçmenlerin oluşturduğu kalabalığa konuşan Trump, Venezuela ordusuna " Maduro'ya desteğe devam ederseniz güvenli bir liman bulamayacaksınız, kolay bir kaçış ve çıkış bulamayacaksınız. Her şeyinizi kaybedeceksiniz" dedi.

Orduyu aynı zamanda muhalif lider Juan Guaido ve diğer muhaliflere zarar vermemesini söyleyen Trump, Guaido'nun af çağrısına uymalarını ve Maduro'ya desteğe son vermelerini istedi:

"Barışçıl bir geçiş döneminden yanayız ancak tüm seçeneklere de açığız."

Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Venezuela ordusundan bazı isimlerle doğrudan iletşimde olduklarını ve birçok ordu mensubunun taraf değiştirmesini beklediklerini söylemişti.

Ancak bugüne kadar çok az sayıda subay taraf değiştirdi.

Muhalif lider Juan Guaidó, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki birçok ülke Guaidó'yu başkan olarak tanıdığını açıkladı. ABD, ülkeye tonlarca yardım da gönderdi. Yardımların Kolombiya sınırından ülkeye girişine ise Maduro izin vermedi.

Cumartesi günü yardımların ülkeye gireceğini söyleyen Guaido, detay vermeken ise kaçındı.

Rusya, Çin ve Türkiye gibi diğer birçok ülke Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya destek veriyor.

Maduro, "yaklaşık 10 kadar ülkenin muhalif lider Guaido'ya destek verdiğini ve hiç kimsenin seçmediği bir hükümeti dayatmaya çalıştığını" söylüyor.

Guaido, hükümet karşıtı gösteriler yapılması çağrısında bulunurken Venezuela ordusunun desteğini alan Maduro ise erken seçimlere gitmesi için artan bir iç ve dış baskı altında.

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