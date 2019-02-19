'Meksika'nın Alcatrazı' kültür merkezine dönüştürülecek

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"Meksika'nın Alcatrazı" olarak bilinen, Islas Marias adasındaki tarihi hapishane kültür merkezine dönüştürülecek.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin Büyük Okyanus kıyısına yaklaşık 100 kilometre mesafede federal hapishanenin kapatılmasına ilişkin kararını açıklarken "Daha çok okul, daha az hapishane istiyoruz" dedi.

Obrador, hapishane adasının "yüzyıldan fazla süren cezalandırma, işkence ve baskı dolu bir tarihi" olduğunu söyledi.

200 mahkum serbest bırakılacak

Hapishanedeki 600 mahkumdan 200'ü serbest bırakılacak, kalanlar başka hapishanelere nakledilecek.

Kültür merkezine dönüştürüldükten sonra, buraya iki kez bu hapishanede kalan komünist yazar Jose Revueltas'ın adı verilecek.

Revueltas, buradaki günlerini Los Muros de Agua (Sudan Duvarlar) adlı kitabında anlatmıştı. Siyasi aktivist olması nedeniyle hapishaneye atılan Revueltas, burada kalan en ünlü mahkumdu.

Mahkumlar aileleriyle kalıyordu

Uzun cezalara çarptırılan mahkumlar burada aileleriyle kalıyorlardı.

Bir dönem Islas Marias'ta 8 bin kadar mahkum vardı. 2003'teki isyandan sonra mahkumların sayısı hızla azaldı.

Ancak son yollarda uyuşturucu kartelleri ve örgütlü suç şebekelerini hedef alan operasyonda yakalananlar buraya getirilmeye başlandı.

Kötü geçmişine rağmen, Islas Marias, Ulusal İnsan Hakları Komisyonu tarafından ülkede en iyi işletilen ve en insani koşulların olduğu hapishanelerden biri olarak tanımlanıyor.

Meksika'daki birçok hapishane, fiilen mahkumların denetiminde. Ülkedeki hapishaneler yaygın insan hakları ihlalleriyle biliniyor.

Geçen hafta sonu Islas Marias'a sürpriz bir ziyaret yapan Obrador buradan 'El Chapo" adlı ünlü uyuşturucu baronu Jaoquin'in memleketi olan Badiraguato'ya da gitmişti.

Obrador burada düzenlediği mitingde, bölgedeki yoksulluğu sona erdirme sözü vermiş, kentte bir üniversite açılacağını ve çam ağaçları dikiminde istihdam edilecek 20 bin kişiye daimi iş olanağı sağlayacaklarını söylemişti.

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392 milyon dolarlık başkanlık uçağını satışa çıkarmıştı

1 Aralık'ta göreve başlayan Obrador'un ilk icraatı, dünyanın en pahalı başkanlık uçaklarından biri olan Boeing Dreamliner 787-8'i satışa çıkarmak olmuştu.

Obrador, 392 milyon dolara mal olan ve yıllık masrafı 25 milyon dolara çıkan uçak için "Ülkede bu kadar yoksulluk varken bu uçağa binemem" demişti.