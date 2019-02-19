15 yaşında IŞİD'e katılan Şamima Begüm: Propaganda yüzü olmak tercihim değildi

15 yaşındayken Londra'dan ayrılıp Suriye'ye giden ve IŞİD'e katılan Şamima Begüm, İngiltere'ye dönmek istiyor.

BBC'ye konuşan Begüm, örgütün propaganda yüzüne dönüşmenin kendi tercihi olmadığını söyledi.

İngiltere'nin "kendisini affetmesini" isteyen Begüm, "bazı İngiliz değerlerini" de hala savunduğunu belirtti.

Begüm 2015 yılında, iki kız öğrenci ile birlikte Suriye'ye gitti.

Ailelerine, günü dışarıda geçireceklerini söyleyen Şamima Begüm, Amira Abase ve Kadiza Sultana, Gatwick Havalimanı'ndan Türkiye'ye uçmuş, buradan da sınırı geçerek Suriye'ye gitmişti.

Şamima Begüm, geçen hafta İngiliz Times gazetesi tarafından Suriye'deki bir mülteci kampında bulunmuş ve gazeteye konuşmuştu.

Telif hakkı PA Image caption Begüm 15 yaşındaylen İngiltere'den ayrıldı ve Suriye'deki örgüte katıldı.

Suriye'de IŞİD'in son güçlü olduğu bölge olan Bağuz'dan ayrılarak, yeni doğan çocuğu ile kampa sığınan Begüm, kafa kesme videolarından, Manchester saldırısına kadar birçok konuda BBC muhabiri Quentin Sommerville'in sorularını yanıtladı.

'Oğlum IŞİD savaşçısı olabilir'

Çelişkili açıklamalar yapan Begüm, bir haftalık oğlunun IŞİD savaşçısı olabileceğini savunurken, sonrasında "onun İngiliz olmasını" istediğini söyledi.

19 yaşındaki kadın, IŞİD'e katılarak, sonradan Müslüman olan bir Hollandalı ile evlenmişti.

Begüm ile birlikte IŞİD'e katılan Kadiza'nın bir bombalamada hayatını kaybettiği düşünülüyor. Amira'nın akibeti ise bilinmiyor.

Telif hakkı Met Police Image caption Kadiza Sultana, Amira Abase ve Şamima Begüm

İngiltere'de geri dönüşlerle ilgili tartışma yaşanıyor

Şamima Begüm'ün Times gazetesine verdiği röportaj sonrası İngiltere'de, bu durumdakilerin ülkeye olası geri dönüşleriyle ilgili bir tartışma yaşanıyor.

Uluslararası yasalara göre, İngiltere, başka bir ülke vatandaşı olmayan bir İngiliz'i ülkeye kabul etmek durumunda bulunuyor.

Ancak Suriye'de bir İngiliz diplomatik misyonu bulunmaması nedeniyle, Begüm'ün geri dönebilmek için ancak başka bir ülkedeki diplomatik misyona ulaşması gerekiyor.

İngiliz hükümeti, "hiçbir İngiliz askeri kuvvetinin bu durumdaki herhangi bir vatandaşı kurtarmak için kullanılmayacağını" açıklamış durumda.

Şamima Begüm ile aynı kampta 12 İngiliz vatandaşı kadın daha bulunuyor. Daha fazlasının da gelmesi bekleniyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, "terörist gruplara" katılan 100'den fazla çift vatandaşlığı bulunan kişinin, İngiliz vatandaşlığından çıkarıldığını açıkladı.

Begüm'ün ailesini temsil eden avukat ise 19 yaşındaki kızın "zarar gördüğünü" ve ruh sağlığı yardımı alması gerektiğini savunuyor.