İtalya’da eski başbakan Renzi’nin anne ve babasına ev hapsi

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İtalya'nın eski başbakanlarından Matteo Renzi'nin annesi ve babası, haklarında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ev hapsine alındı.

Matteo Renzi'nin 70'li yaşlardaki babası Tiziano Renzi ile annesi Laura Bovoli, hileli iflas ve sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor. İtalyan basınındaki haberlere göre suçlamalara konu olan eylemler 2010-2018 arasına dayanıyor.

Renzi ise anne ve babasının kendisinin siyasi kariyeri nedeniyle hedef olduğunu iddia etti.

2014-2016 yılları arasında merkez-sol hükümetin başbakanı olarak görev yapan Renzi, sosyal medyada yazdığı mesajında anne-babasına uygulanan ev hapsi tedbirinin "absürt ve orantısız" olduğunu söyledi.

Renzi, İtalyan yargısına güvendiğini belirtirken, "Bir evlat olarak, ailemi ve beni dünyaya getiren kişileri bu haksız ve yersiz utanca maruz bıraktığım için üzgünüm. Ben siyaset yapıyor olmasaydım aileme çamur atılmayacaktı. Ben bu ülkeyi değiştirmeye çalışmasaydım anne-babam bugün huzurlu bir şekilde emekli olacaktı" dedi ve ekledi:

"Eğer birileri, adli strateji uygulayarak bir siyasi rakibi ortadan kaldırabileceğini düşünüyorsa bilsin ki yanlış insanı seçti" diye yazdı.

'Medyatik bir başyapıt'

Matteo Renzi bu sabah da yeni bir mesaj yayımlayarak "komplo iddiasında bulunmadığını" söyledi ancak anne ve babasının ev hapsine alınmasının İtalya gündemindeki diğer önemli tartışma konularını gölgede bıraktığına dikkat çekti.

İtalya'da dün Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin yargılanması talebiyle ilgili kilit bir oylama yapılıyordu.

Geçen Ağustos ayında İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait Diciotti gemisindeki göçmenlerin karaya inmesine izin vermediği gerekçesiyle Salvini'nin yargılanması talep edilmişti.

Salvini'nin yargılanabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor. Salvini'nin partisi Lig ile koalisyon ortağı olan 5 Yıldız Hareketi, Senato'da ne yönde oy kullanacağına dün internette yapılan bir oylamayla karar verdi. Bu oylamanın sonucunun beklendiği saatlerde Renzi'nin anne ve babasının ev hapsine alındığı haberi ortaya çıktı.

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5 Yıldız Hareketi üyeleri ise dün internette yapılan oylamada, yüzde 59 ile Salvini'nin yargılanmasına karşı oy kullandı.

Bugünkü gazetelerin baş sayfalarında Renzi'nin anne ve babası, en az Salvini hakkındaki oylama kadar geniş yer buldu.

Renzi de isim vermese de buna atıfta bulundu ve "Anne-babamın vakası, dün siyaset dünyasında yaşanan her şeyi gölgede bıraktı. Bunu görmek için bugünkü gazetelere bakmak yeterli. Medyatik bir başyapıt, şapka çıkarıyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini ise Renzi'nin ebeveynlerinin ev hapsine alınmasında "kutlanacak bir şey olmadığını" söyledi.