Telif hakkı AFP Image caption Karl Lagerfeld kendisini daha önce 'Tasarımın Jean D'Arc'ı olarak tanımlamıştı.

Fransız moda evi Chanel'in efsane sanat direktörü, Alman tasarımcı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.

Hamburg doğumlu Lagerfeld, moda endüstrisinin en üretken ve yaratıcı isimleri arasında yer alıyordu.

Kendi adıyla çıkardığı markası ve Fendi moda evi için de koleksiyonlar tasarlayan Lagerfeld, siyah gözlükleri, at kuyruğu yaptığı beyaz saçları ve üzerinden hiç çıkarmadığı siyah takımıyla bir ikon haline gelmişti.

Son birkaç haftadır hasta olduğu bilinen Lagerfeld, rahatsızlığı nedeniyle Paris'te Ocak ayındaki defilesi dahil birkaç moda şovuna katılamamıştı.

Asıl adı Karl Otto Laferfeldt

2. Dünya Savaşı öncesi 1933'te öncesi Almanya'da doğan modacının asıl adı Karl Otto Laferfeldt'ti.

Modacı, "daha ticari" olduğu için soyadını daha sonra Lagerfeld olarak değiştirmişti.

Genç yaşta Paris'e göç eden Lagerfeld, Pierre Balmain'in asistanlığını yapmış, 1983'te de Paris'teki ünlü moda evi Chanel için çalışmaya başlamıştı.

Lagerfeld ertesi yıl kendi markası "Karl Lagerfeld"i de yaratmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Karl Lagerfeld 1984'te iki modelle birlikte poz verirken.

'Ben bir karikatür gibiyim'

Lagerfeld'in bir röportajında kendisine atfedilen "Ben bir karikatür gibiyim ve bu hoşuma gidiyor. Bir maske gibi. Benim için Venedik Maskeli Balosu tüm yıl sürüyor" sözleri, modacıyı efsaneleştiren ifadeler arasında yer aldı.

Karl Lagerfeld'in sanatçı dürtüleri, iş dünyasına hâkimiyeti ve güçlü karakteri moda dünyasında yalnızca bir marka değil, başarılı bir ticari figür olmasının da önünü açtı.

Lagerfeld'i tanıyanlar, en büyük özelliklerinden birinin "geçmişe bakmadan ilerlemesi" olduğunu söylüyor.

Karl Lagerfeld, tasarımları ve ticari taktikleriyle gençlere de ulaşmayı başardı.

Lagerfeld geçen sene kendi markası için Cindy Crawford'un 17 yaşındaki kızı Kaia Gerber'i podyuma taşıyarak tasarımlarının gençlere hitap etmesini de sağladı.

Alman tasarımcı iş dünyasıyla iç içe olsa da bir sanatçı olarak kaldı.

Moda dünyasında elle tasarım yapmak her ne kadar giderek azalsa da Lagerfeld her zaman kendi tasarımlarını elleriyle kendi çizdi. Ayrıca başarılı bir fotoğrafçıydı.

Çocukluğunu Bavyera'da geçiren Lagerfeld'in dönüm noktası 1954'da Paris'e taşındınktan sonra tasarladığı bir yün ceketle başladı. Ceket sayesinde ünlü moda tasarımcısı Pierre Balmain'in yanında 'terzi yamağı' olarak çalışmaya başladı.

Ives Saint Laurent, kendisinden üç yaş büyük Lagerfeld'in hem sıkı rakibi hem de dostu oldu. 2008 yılında hayatını kaybeden Ives Saint Laurent daha klasik çizgide ilerlerken, Lagerfeld ise gençlere daha çok hitap etti.

Lagerfeld adını 1960'arın ortasında Chloe markasıyla duyurmaya başlamış, asıl yıldızlaşma süreci de Chanel ile olmuştu.