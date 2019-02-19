İtalya'da 'Bir kadın futbol taktiği konuşunca midem kalkıyor' diyen yorumcuya öfke

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İtalya'da futbol yorumculuğu yapan ve 1982 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda bulunan Fulvio Collovati'nin "kadınların futbol taktiğinden anlamadığı" şeklindeki sözleri futbol dünyasında cinsiyetçilik tartışması başlattı.

Devlet televizyonu Rai'nin 2. kanalında yayınlanan bir futbol programına katılan Collovati, stadyumdan yayına bağlanan gazeteci, eski hakem ve aynı zamanda futbolcu Federico Peluso'nun eşi olan Sara Piccinini'nin ardından söze girerek şunları söyledi:

"Futbolcu eşi de olsa bir kadının taktik konuştuğunu duyunca midem kalkıyor. Maçtan bahsedip, nasıl gittiğini falan söyleyebilirsin ama taktik konuşamazsın, çünkü kadınlar bundan erkekler kadar anlamaz. Yapacak bir şey yok."

61 yaşındaki Collovati'nin bu sözleri üzerine Sara Piccinini, "Futbol hakemi olarak da tecrübem var" hatırlatmasında bulundu.

Bu sırada programın sunucuları da devreye girdi ve Collovati'ye cinsiyetçilik ve şovenistlik yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.

Stüdyodaki diğer konukların da tepki göstererek kadın futbolcular da olduğunu hatırlatması üzerine de Collovati, "Kadın futbolcular biraz anlıyor ama yüzde yüz değil" dedi. Collovati "Benim karım benimle taktik konuşmaya asla cüret etmedi" diye de ekledi.

'İlkel kafa yapısı'

Collovati'nin bu sözleri başta kadın sporcular olmak üzere sosyal medya ve siyaset dünyasından da tepki çekti.

İtalya Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Milena Bertolini, Collovati'nin sözlerinin "ilkel bir kafa yapısını" gösterdiğini söyledi.

Eski futbolcu ve Milan'ın kadın futbol takımının teknik direktörü Carolina Morace de "Benim de bazı yorumcuları duyunca midem kalkıyor" diye tepki gösterdi.

UEFA'nın FIFA Konseyi üyesi Evelina Christillin de bu sözlerin "eski bir klişeden ibaret olduğunu" belirtti ve "Evde kızım ve ben futbolla ilgili her şeyi biliyoruz, kocamsa hiçbir şey anlamıyor" diye karşılık verdi.

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'Futbol cinsiyetçi mi?'

Haydi İtalya Partisi milletvekili ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Mara Carfagna da sosyal medyada yaptığı yorumda devlet kanalı Rai'nin kamu hizmeti vermesi gerektiğini hatırlatarak "Gelecek hafta da kadınların park etmeyi bilmemesi üzerine program yaparlar" diye eleştiride bulundu.

Collovati vakası üzerine İtalyan basınında bugün, futbolda cinsiyetçilik tartışması yer aldı. La Gazzetta dello Sport gazetesi tam sayfadan verdiği haberde "Futbol cinsiyetçi mi?" başlığını kullandı.

Rai'den uzaklaştırılabilir

İtalyan basını tepkiler nedeniyle Rai yönetiminin, sıklıkla yayınlara katılan Collovati'yi uzaklaştırmayı değerlendirdiğini yazdı.

La Repubblica gazetesinin sorularını yanıtlayan Sara Piccinini de, Collovati'nin tartışma yaratan sözlerini duyunca neler hissettiği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kendi kendime 'Gerçekten bunları söylüyor mu?' diye sordum, inanamadım."

Collovati ise tepkiler üzerine Twitter üzerinden özür diledi. "Yayında söylediğim cümleler kadınların hassasiyetini incittiyse özür dilerim" diyen Collovati, "Beni tanıyanlar kadın dünyasına ne kadar saygılı olduğumu bilir" diye de ekledi.