Şamima Begüm: IŞİD'e katılan kadının İngiliz vatandaşlığı iptal edildi

15 yaşındayken IŞİD'e katılan ve yeni doğan bebeğiyle İngiltere'ye dönmeye çalışan Şamima Begüm'ün vatandaşlığını kaybedeceği öğrenildi.

Ailenin avukatı Tasnime Akunjee, ailenin karardan dolayı hayalkırıklığı içinde olduğunu ve karara karşı "her türlü hukuki yola başvuracaklarını" açıkladı.

ITV televizyonunun haberine göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı Begüm'ün annesine Salı günü bir mektup gönderdi.

Mektupta İçişleri Bakanı Sajid Javid'in emri verdiği ve kararın yürürlüğe konduğu belirtiliyordu.

Karar mektubunda, Begüm'ün karara itiraz etme hakkının olduğu da kaydediliyor.

İngiltere Parlamentosu'ndan kaynaklar da bu kararın alındığını doğruladı.

Telif hakkı PA Image caption Begüm 15 yaşındaylen İngiltere'den ayrıldı ve Suriye'deki örgüte katıldı.

Begüm 2015 yılında, iki kız öğrenci ile birlikte Suriye'ye gitti.

Ailelerine, günü dışarıda geçireceklerini söyleyen Şamima Begüm, Amira Abase ve Kadiza Sultana, Gatwick Havalimanı'ndan Türkiye'ye uçmuş, buradan da sınırı geçerek Suriye'ye gitmişti.

Şu an 19 yaşında olan Begüm, geçen hafta Suriye'deki bir mülteci kampında bulunmuştu.

Begüm'ün IŞİD'in kontolündeki son toprak parçası olan Bağuz köyünden kampa geldiği bildirilmişti.

'Oğlum IŞİD savaşçısı olabilir'

BBC muhabiri Quentin Sommerville'in sorularını yanıtlayan Begüm, İngiltere'nin "kendisini affetmesini" isteyerek, "bazı İngiliz değerlerini" de hâlâ savunduğunu belirtti.

Çelişkili açıklamalar yapan Begüm, bir haftalık oğlunun IŞİD savaşçısı olabileceğini savunurken, sonrasında "onun İngiliz olmasını" istediğini söyledi.

19 yaşındaki kadın, IŞİD'e katılarak, sonradan Müslüman olan bir Hollandalı ile evlenmişti.

Begüm ile birlikte IŞİD'e katılan Kadiza'nın bir bombalamada hayatını kaybettiği düşünülüyor. Amira'nın akıbeti ise bilinmiyor.

Telif hakkı Met Police Image caption Kadiza Sultana, Amira Abase ve Şamima Begüm

İçişleri Bakanı: 100'den fazla çifte vatandaş çoktan çıkarıldı

İngiltere İçişleri Bakanı Javid Pazartesi günü, IŞİD'e katılanların İngiltere'ye dönmelerini engelleme konusunda tereddüt etmeyeceğini söylemişti.

Javid, "terörist gruplara" katılan 100'den fazla çift vatandaşlığı bulunan kişinin, İngiliz vatandaşlığından çoktan çıkarıldığını da açıklamıştı.

Begüm'ün ailesini temsil eden avukat ise 19 yaşındaki kızın "zarar gördüğünü" ve ruh sağlığı yardımı alması gerektiğini savunuyor.

Uluslararası yasalara göre, İngiltere, başka bir ülke vatandaşı olmayan bir İngiliz'i ülkeye kabul etmek durumunda bulunuyor.

Ancak Suriye'de bir İngiliz diplomatik misyonu bulunmaması nedeniyle, Begüm'ün geri dönebilmek için ancak başka bir ülkedeki diplomatik misyona ulaşması gerekiyor.

Şamima Begüm ile aynı kampta 12 İngiliz vatandaşı kadın daha bulunuyor. Daha fazlasının da gelmesi bekleniyor.