Fransa'da Yahudi düşmanlığı karşıtı gösteri

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Fransa'nın başkenti Paris başta olmak birçok şehrinde, Yahudi düşmanlığı karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı.

Protestocular, Paris'in Cumhuriyet Meydanı'nda "Artık yeter" sloganları attı. Gösterilere eski cumhurbaşkanları François Holland ve Nicolas Sarkozy de katıldı.

Protesto gösterilerinden sadece birkaç saat önce ise, Yahudi mezarlarına Nazi yanlısı semboller çizildi.

Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, protesto gösterileri düzenlenmesi için ilk çağrısını geçen hafta Twitter üzerinden yapmıştı. Ardından gösterileri 50'den fazla siyasi parti, sendika ve dernek bir araya gelerek organize etti.

Fransa'nın Marsilya, Bordo ve Nantes dahil 60 farklı şehrinde daha protesto gösterileri düzenlendi.

Neden protesto gösterisi düzenlendi?

Son aylarda, Fransa'da Yahudi düşmanlığının etkisini artırdığı belirtiliyor.

Geçen hafta, Yahudi soykırımından kurtulmuş eski Fransız bakan Simone Veil'in fotoğrafları tahrip edilerek üzerine Almanya "Yahudi" anlamına gelen kelime yazıldı.

Ardından, Yahudi olduğu için dövülerek öldürülen bir gencin anısına dikilen bir ağacın kesildiği görüldü.

Salı günü Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nazi sembollerinin çizildiği 100'e yakın Yahudi mezarının bulunduğu mezarlığı ziyaret etti. "Bunu her kim yaptıysa cezalandırılacaktır," dedi.

Mezarlığa yapılan saldırının ardından bir vídeo mesajı yayınlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, "Yahudi düşmanlığı sadece bizi değil, herkesi tehlikeye atan bir salgındır" yorumunu yaptı.

Telif hakkı AFP Image caption Fransa'nın bir önceki cumhurbaşkanı Holland da gösterilere katıldı.

Fransa, yaklaşık 550 bin ile Avrupa'da en fazla Yahudi nüfusa sahip ülke. Yahudi düşmanı saldırıların sayısı 2018'de 541'e yükseldi. 2017'de bu sayı 311'di.

Salı günü bir gazeteye röportaj veren Başbakan Edouard Philippe, sosyal medyadaki nefret söylemiyle mücadele etmek için hükümetin yeni bir kanun çıkarmayı düşündüğünü söyledi. "Yahudi düşmanlığı Fransız toplumu içerisinde kökleşmiş durumda," dedi.

Yahudi gruplara göre saldırılar sadece Fransa'da değil, Avrupa'nın başka ülkelerinde de artıyor.

Almanya'da Yahudilere yönelik fiziksel saldırıların oranının 2018'de yüzde 60 arttığını söylüyorlar.

Ancak Avrupa Komisyonu'nun 28 ülkede yaptığı ve geçen hafta açıkladığı araştırmaya göre, Yahudi toplumundaki bu algıyla Yahudi olmayanların algısı arasında büyük fark var.

Rapora göre Avrupa'da yaşayan Yahudilerin yüzde 89'u, Yahudi düşmanlığının son 5 yılda büyük oranda arttığını düşünüyor.

Yahudi olmayanların ise yüzde 36'sı bu şekilde düşünüyor.

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