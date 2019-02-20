Türkmenistan'da kadın sürücülere polis engeli

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Türkmenistan'da kadınlar, polislerin kendilerini durdurup gerçekçi olmayan sebeplerle ehliyetlerine el koyduğunu söylüyor.

Türkmenistan'ın muhalif haber sitesi Türkmenistan Chronicles'a göre, hafta sonundan bu yana başkent Aşkabat'ta trafiğin en yoğun olduğu Bağımsızlık ve Tarafsızlık Caddeleri'nde trafik polisleri, kadın sürücüleri durdurup araçlarını arıyor.

Siteye konuşan görgü tanıkları, "Polisler kadın sürücülere yönelik herhangi bir yasaktan bahsetmiyor, ancak araçlarını trafikten çekmek için sebep arıyorlar," diyor.

Haber sitesine göre "İlk yardım çantasının, yangnın söndürücünün, stepnenin, krikonun ya da uyarı reflektörünün olmaması, araca el koymak için yeterli sebepler arasında. Eğer kadın sürücü aracından inmeyi reddederse de, polis bir çekici çağırarak aracı terk edilmiş araçların tutulduğu otoparka çektiriyor."

Görgü tanıkları, bazen aynı anda 20 aracın arka arka durdurulup arandığını ve kadın sürücülerin kenarda bekletildiğini, bu sayının günde 120'ye çıkabildiğini iddia ediyor.

Haber sitesine göre bu uygulamanın amacı, kadınları araba kullanmaktan vazgeçirmek.

ABD destekli Radio Liberty'nin Türkmenistan'daki kanalı da, Aşkabat'taki Saparmirat Türkmenbaşı Caddesi'nde aynı uygulamadının görüldüğünü söylüyor. Radio Liberty'nin bir muhabiri, polislerle yaptığı konuşmayı şöyle anlatıyor: "Bir polis bana, 'bize kadınların ana caddelerde araç kullanmaması yönünde bir emir geldi' dedi."

Aynı muhabire göre bu emir, kadın polisleri de kapsıyor. Bir kadın polis Radio Liberty'ye, artık kendilerinin şehirde araç kullanmasına izin verilmediğini söyledi.

Türkmenistan Chronicles haber sitesine göre, ülkedeki kadınlar bir yıldan uzun süredir ehliyet sınavlarında ayrımcılığa uğramaktan şikayetçi.

Bu emirleri kimin verdiği bilinmiyor ancak devlet başkanı Kurbangül Berdimuhammedov'un araç kullanmayı çok sevdiği ve trafik düzenlemelerine özellikle önem verdiği biliniyor.

Türkmenistan için Alternatif Haber isimli haber sitesine göre İçişleri Bakanı İskender Mulikow, aralık ayında devlet başkanı Berdimuhammedov'a sunduğu yıllık raporunda, kadın sürücülerin trafik kazalarının çoğundan sorumlu olduğunu yazmış ve "durumu düzeltmem için bana emir verin" demişti.

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