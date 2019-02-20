"Yemen'in Hudeyda kentinden çekilme başlayabilir"

Telif hakkı AFP Image caption Yemen'in liman kenti Hudeyda, insani yardım geçişinin sağlandığı en önemli noktalardan biri

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husi savaşçıların ve hükümet güçlerinin liman kenti Hudeyda'dan 24 saat içinde çekilebileceğini söyledi. Aralık ayında üzerinde uzlaşılan ateşkes, iki aydır erteleniyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Griffiths, iki taraf arasında yapılan görüşmelerin umut vadettiğini söyledi:

"Hudeyda mutabakatının bugün ya da yarın uygulanmaya başlaması muhtemel… Bunun için verilen son tarih kaçırıldı ancak taraflar hep anlaşmayı uygulama kararlılığında olduğunu göstermeye devam etti, beni de buna ikna ettiler. Karşı karşıya olduğumuz zorlukların farkındayım, ama en azından bir günlüğüne zorluklar sebebiyle umutsuzluğa kapılmaktansa cesaretlenebiliriz. Bu eşsiz bir fırsat."

Aralık ayının başında İsveç'in başkenti Stockholm'de Yemen'deki savaşın tarafları milyonlarca sivile insani yardım için kritik bir bölge olan Hudeyda'da ateşkes sağlanması konusunda anlaşmıştı.

Ateşkesin 18 Aralık'ta yerel saatle gece yarısı yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Ardından kontrol "yerel güçlere" bırakılacaktı.

Ancak İran destekli Husilerin ve Suudi Arabistan ile birleşik Arap Emirlikleri destekli Yemen ordusunun çatışmaları iki aydır sürüyor.

Hudeyda'da 150 bine yakın sivilin mahsur kaldığı biliniyor.

Binlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin de açlıkla ve kıtlıkla mücadele ettiği Yemen'de son yılların en büyük insani krizinin yaşandığı belirtiliyor.

Guterres ateşkesin milyonlarca sivile yardım ulaştırılması için elzem olduğunu söylemişti.

Telif hakkı AFP Image caption Hudeyda'daki hastanelere, açlık ve salgın hastalıklar sebebiyle her gün onlarca kadın ve çocuk geliyor.

Ateşkes anlaşmaları üst üste çöktü

Daha önce Aralık 2015'te taraflar ilk kez süresiz ateşkeste anlaşmış ancak iki taraflı ihlâller sonucu kısa bir süre sonra Ocak 2016'da anlaşma çökmüştü.

Birkaç denemenin ardından ilk kez Nisan 2016'da Cenevre'de başlayan görüşmeler aynı yıl Ağustos ayında, yönetimde sandalye isteyen Husilerin çekilmesiyle sonuçlanmıştı.

İsyancı Şii Husiler ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen'in en büyük limanı Hudeyda'da saldırıları durdurma sözü vermelerine rağmen çatışmaya devam etti.

Kasım ayında İsyancı Şii Husiler ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon uçakları, Husiler ile hükümet yanlısı güçlerin çatışması sonrası bölgeyi bombalamıştı.

BM'ye göre en az 6 bin 600 sivil çatışmalarda hayatını kaybetti, 10 binden fazla sivil de yaralandı. Uluslararası yardım örgütü Save the Children'ın (Çocukları Koruyun) verilerine göre ülkede 5,2 milyon çocuk açlık tehdidi altında bulunuyor. 27 milyon olan nüfusunun dörtte üçü şu anda bir tür insani yardım olmadan yaşamını sürdüremez durumda.

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