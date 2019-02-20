Burberry "intihar çağrışımlı" tasarım için özür diledi

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İngiliz lüks giyim markası Burberry, Pazar günü Londra Moda Haftası'ndaki bir defilede sergilenen ve intihar çağrışımı yaptığı öne sürülen kıyafet için özür diledi.

Şirket CEO'su Marco Gobbetti, Liz Kennedy adlı mankenin "İntihar moda olamaz" diyerek Instagram'da paylaştığı mesajdan sonra başlayan tartışmalar üzerine, bu tasarımı sonbahar-kış koleksiyonlarından kaldırdıklarını açıkladı.

Burberry'nin Yaratıcı Direktörü Riccardo Tisci de, benzer bir özür mesajı yayımayarak "Tasarım gerçekte denizcilik temasından esinleniyor ancak hassas davranmadığımızı anlıyorum" dedi.

'Böyle açık bir çağrışım nasıl göremez?'

Manken Liz Kennedy, Burberry ve Tisci'ye hitaben yazdığı mesajında şöyle dedi:

"(Bu tasarım) ne göz alıcı ne de farklı bir çizgiye sahip. Podyuma, boynunda ilmek olan bir mankenin çıkarılmasına nasıl izin verebilirsiniz? Burberry gibi büyük bir marka böyle açık bir çağrışımı nasıl göremez? Tasarımı görür görmez, soyunma odasını terk ettim çünkü, ailemde bir intiharın yaşandığı günlere döndüm."

Kennedy ayrıca, svetşörtün linç çağırımışı yaptığını da belirtti.

Tisci'nin tasarımı olan svetşört, gençlere yönelik "Bora" adlı koleksiyonun bir parçası.

İtalyan-Fransız moda devi Gucci de iki hafta önce siyahları aşağılamak için kullanılan "kara surat" maskesi çağrışımı yapan bir kazak modelini, ırkçılık eleştirileri sonrası özür dileyerek piyasadan çekmek zorunda kalmıştı.

Aralık'ta İtalyan moda evi Prada da kara surat tasvirine benzetilen bazı tasarımlarını geri çekmişti. Prada, "Pradamalia" aksesuar serisinde yer alan ve 550 dolara satılan maymun figürü nedeniyle boykot çağrılarına maruz kalmıştı.