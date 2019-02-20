Telif hakkı PA Image caption Heidi Allen, Sarah Wollaston ve Anna Soubry

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin üç milletvekili, hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini yönetememesini gerekçe göstererek istifa etti.

AB yanlısı milletvekilleri Heidi Allen, Sarah Wollaston ve Anna Soubry; hükümetin Brexit sürecini "korkunç bir şekilde" idare ettiğini söyledi.

Milletvekilleri, istifa kararlarında partilerinin sağa kaymasının da rol oynadığını belirtti.

Heidi Allen, Sarah Wollaston ve Anna Soubry; İşçi Partisi'nden istifa eden sekiz milletvekilinin kurduğu Bağımsız Grup'a dahil olacak.

Sekiz milletvekili ise kararlarına gerekçe olarak partilerinin Brexit stratejisini ve Yahudi düşmanlığıyla mücadele konusunda parti yönetimiyle aralarındaki görüş ayrılıklarını göstermişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden ayrılan milletvekilleri ise partilerinin aşırı sola kaymasından rahatsız olduklarını söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün Parlamento'da yaptığı konuşmada partisinin üç milletvekilinin istifalarından ötürü üzüntü duyduğunu söyledi.

Sterlin değer kaybetti

Son istifaların ardından İngiliz Sterlini, Amerikan Doları karşısında yüzde 0,2 değer kaybetti.

Halen Sterlin/Dolar kuru 1,30, Sterlin/Euro kuru 1,14 düzeyinde.