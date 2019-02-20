Rusya askerlere akıllı telefonu yasaklıyor

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Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, sosyal medya kullanımlarının ulusal güvenlik endişesi yaratması üzerine askerlerin görevde oldukları sırada akıllı telefon kullanmasını yasaklayan yasayı onayladı.

Yasağa göre askeri personel fotoğraf çekme, video kaydetme ve internete girme kabiliyeti olan telefonları kullanamayacak.

Askerler aynı zamanda ordu ile ilgili yazamayacak ya da gazetecilerle konuşamayacak.

Salı günü onaylanan yasa taslağını 450 milletvekilinin 400'ü destekledi.

Taslak şimdi parlamentonun üst kanadına gidecek.

Oradan da geçmesi takdirinde Rus lider Vladimir Putin'in onay vermesi gerekecek.

Sadece arama ve mesajlaşma hizmeti olan telefonlar kullanılabilecek, ancak tabletler ve laptoplar da yeni yasağa tabi olacak.

Askerlerin konumu ortaya çıkıyordu

Rus askerlerinin sosyal medya verilerinin bazen gerçek zamanlı olarak Bellingcat gibi açık veri gazetecilik sitelerinde yayınlanması sorun yaratmıştı.

Son yıllarda bazı sosyal medya mesajları, Rusya'nın askeri varlığının olmadığını iddia ettiği Ukrayna'nın doğusu ve Suriye'nin kimi bölgelerinde Rus askerlerin bulunduğunu ortaya koymuştu.

2017 yılından beri Rus askerler selfieler dahil olmak üzere online olarak hiçbir veri paylaşmamaları konusunda uyarılıyor.

Rus yetkililere göre böyle bir adım askeri bilgileri yabancı istihbarat servislerinden korumak için gerekli.

Daha önce de bir fitness uygulaması yüzünden Amerikan askerlerinin çatışma dönemlerinde Suriye ve Afganistan'da hangi rotalar doğrultusunda egzersiz yaptıkları harita üzerinde ortaya çıkmıştı.