Kim Jong Un, 'casusluk' iddiaları sonrası nükleer müzakere ekibini değiştirdi

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Eski dışişleri bakanı yardımcısı dahil bazı eski diplomatları casusluk yaptıkları iddiasıyla görevden alan Kuzey Kore lideri, Trump'la yapacağı görüşmede kendisine eşlik edecek yeni isimler belirledi.

27 Şubat'ta Vietnam'da yapılacak ikinci Kim Jong Un - Donald Trump zirvesi öncesinde, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde önemli isim değişiklikleri oldu.

Güney Koreli yetkililerin ve uzmanların Reuters'a verdiği bilgiye göre, Kim Jong Un, son dönemde ortaya çıkan bilgi sızdırma iddiaları sebebiyle, babasının döneminden bu yana görevde olan deneyimli diplomatlara olan güvenini kaybetti.

Bazıları ülkenin kurucu lideri olan dedesinin zamanında da görev yapmış eski diplomatların neredeyse tamamı görevden alındı. Kim Jong Un, onların yerine, Trump'la yapacağı müzakerelerde kendisine eşlik etmesi için genç diplomatları görevlendirdi.

ABD'nin nükleer enerji temsilcisi Stephen Biegun'la doğrudan çalışması için, daha önce adı pek duyulmamış olan Kim Hyok Chol görevlendirildi.

Kuzey Kore'nin eski İspanya büyükelçisi olan Chol, 2017'de nükleer denemelerin ardından ülkeden çıkarıldıktan sonra Pyongyang'a dönerek Devlet İşleri Komisyonu'nda görev yapmaya başlamıştı.

Bu komisyon, içişlerinin görüşüldüğü ve Kim Jong Un'un liderlik ettiği en üst düzeyli devlet organı.

Chol, görevi, Haziran 2018'de yapılan ilk Trump - Kim zirvesinde nükleer müzakereleri yürüten eski dışişleri bakan yardımcısı Choe Son Hui'den devraldı.

Güney Koreli bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Kim'in bu güvensizliğinin sebebi, son yıllarda iki eski diplomatın ihanetine uğraması. Biri, 2016'da ülkeden kaçan eski Birleşik Krallık büyükelçi yardımcısı Thae Yong Ho, diğeri de yakın zamanda İtalya'da görevi sonra ermek üzereyken ortadan kaybolan eski büyükelçi Jo Song Gil.

2018'in başında ABD'ye bilgi sızdırdığı gerekçesiyle vatana ihanet suçlaması yapılan eski diplomat Han Song Ryol da, Kim'in ABD ile çalışan diplomatlara yönelik güveninin sarsılmasına yol açtı.

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD ve Kuzey Kore liderleri ilk kez, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.

Han, 2013'e kadar ABD'de kalarak iki ülke arasında çeşitli iletişim kanalları açan, saygın Kuzey Koreli diplomatlardan biriydi. Ancak Şubat 2018'den bu yana kendisiyle ilgili hiçbir haber ya da bilgi paylaşılmadı.

Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesi, Han'ın bir çalışma kampına gönderildiğini yazdı.

Güney Kore'nin başkenti Seoul'da, Kuzey Kore'den kaçan yetkililer tarafından kurulan Kuzey Kore Strateji Merkezi'nin 2017 tarihli raporuna göre, Kim Jong Un 2011'de göreve geldiğinden beri 70'ten fazla Kuzey Koreli yetkili idam edildi.

Rapor, ülkeden kaçan devlet görevlileriyle yapılan röportajlara dayanıyor.

İdam edilenlerin çoğunun yerine yeni ve genç isimler görevlendirildi.

Uçuş yasağı kaldırıldı

Kim Jong Un'un Trump'la yapacağı görüşme öncesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de ülkeden çıkışı yasak olan birçok isim için seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı.

Bu isimler, Kim'in müzakere ekibinde yer alan yetkililer. Vietnam, kendisine bildirilen isimler doğrultusunda seyahat izni verilmesi için BMGK'ya başvurmuştu.

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