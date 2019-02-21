150'den fazla IŞİD üyesi ve aileleri 10 kamyonluk konvoyla Suriye'den Irak'a gönderildi

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Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 150'den fazla Iraklı IŞİD üyesi ve ailelerini Irak ordusuna teslim etti.

SDG ile Irak ordusu arasında yapılan anlaşmaya göre toplamda 502 IŞİD üyesi ve ailelerinin Irak'a gönderilmesi planlanıyor.

Suriye-Irak sınırındaki El Kaim kasabası belediye başkanı Ahmed El Mahallevi "Gelenlerin çoğu Iraklı ve konvoy yoğun güvenlik önlemleri altında Cezire ve Badiya askeri üslerine götürüldü" dedi.

Her iki askeri üs de Anbar vilayetinde bulunuyor. 10 kamyonluk konvoyda Iraklı IŞİD üyeleri ve aileleri yer alıyor.

Anlaşmaya göre buna benzer birkaç konvoy daha teslim edilecek.

Suriye sınırında görevli bir askeri yetkili "Savaşçıların çoğu Iraklı ama aralarında yabancılar da var" dedi.

Bazı savaşçıların ailelerinin de teslim alındığını söyleyen El Mahallevi "Bu sabah erken saatlerde DAEŞ üyeleri ve aileleriyle dolu 10 kamyon SDG tarafından Irak ordusuna teslim edildi" dedi.

IŞİD'e katılan yabancı militanların 800'ü Suriye'de SDG tarafından tutuluyor. Reuters ajansı, kamplarda IŞİD militanlarının 2 binden fazla aile üyesinin de bulunduğunu ve her gün düzinelerce kişinin kamplara getirildiğini aktarıyor.

Irak başbakanı Adil Abdulmehdi Irak'ın Suriye sınırındaki durumu dikkatle izlediklerini ve geride kalan IŞİD militanlarının sınırı geçme endişesi taşıdıklarını söyledi.