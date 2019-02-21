Telif hakkı Getty Images Image caption Kardinal Oswald Gracias

Dünyada Katolik Kilisesi'nin en üst düzey kardinallerinden biri Mumbai Başpiskoposu Oswald Gracias kilisenin dahil olduğu çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarına yanıt vermemekle eleştiriliyor.

Gracias Vatikan'da bu hafta çocuklara cinsel istismar üzerine düzenlenen konferansı hazırlayan dört kişiden biri.

Vatikan'da başlayan dört günlük 'cinsel istismar' konferansının açılışında Perşembe günü konuşan Papa, "Kilise adalet arayan küçüklerin çığlığını dinleyecek" demişti.

Bazılarının bir sonraki Papa olacağını savunduğu Gracias ise cinsel tacize uğrayan çocuklar için yeterince hızlı destek sağlamamakla eleştiriliyor.

Bu kişiler Kardinal Gracias'ın durumu ona anlattıklarında taciz iddialarını ciddiye almadığını ileri sürüyor.

Hindistan'daki katolikler Katolik Kilisesi'nde cinsel tacizde bulunan rahiplerle ilgili korku ve sessizlik hakim olduğunu ve konuşmaya cesaret edenlerin zorluklar yaşadığını söylüyor.

'Adalet getireceğini düşünmüştüm'

BBC'nin hazırladığı araştırma dosyasına göre ilk vaka Mumbai'de 2015'te yaşandı.

Bir gün kilisedeki ayinden eve döndükten sonra oğlunun bir rahibin tecavüz ettiğini söylemesiyle bir annenin hayatı tamamıyla değişti.

"Ne yapmam gerektiğini bilemedim" diyen kadınla Hindistan'da Katolik Kilisesi arasında bir ihtilaf başladı.

Katolik Kilisesi içinde cinsel istismar konusu Vatikan'ın modern zamanlardaki en önemli krizlerinden biri.

Katolik Kilisesi'nin onurunun bu konferansla şekilleneceği söyleniyor.

Katolik Kilisesi Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Avustralya gibi ülkelerde pek çok cinsel suistimal vakasıyla suçlandı.

Ancak Hindistan gibi Asya ülkelerinde bu tür suçları ihbar etme sosyal damgalanmaya neden olabiliyor.

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Hindistan'daki 28 milyon Hristiyan'ın yaşadığı korku ve sessiz kalma kültürü sorunun gerçek ölçülerinin görülmesine engel oluyor.

Gracias'ın bu konferansı yönetiyor olması Hindistan'da bazı çevreleri mutsuz etti.

Onlara göre Kardinalin çocukları ve kadınları tacizcilerden koruma konusundaki geçmişi kuşku götürür. Bu gruplar Gracias'tan çok az destek gördüklerini söylüyor.

Oğlu istismar edilen anne "Kardinale rahibin çocuğuma ne yaptığını ve oğlumun acı içinde olduğunu söyledim. O bizim için dua etti ve Roma'ya gitmesi gerektiğini söyledi. O an kalbim yaralandı. Bir anne olarak ben ve oğlum için adalet getireceğini düşünmüştüm. Ama zamanı yoktu sadece Roma'yı gitmeyi düşünüyordu" dedi.

Aile tıbbi yardım istemesine karşın bu tür bir destek almadı.

Kardinal ise buna üzüldüğünü, çocuğun tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu bilmediğini, eğer bilseydi yardım edeceğini söyledi.

Kardinal o akşam yetkililere konuyla ilgili haber vermeden Roma'ya gitti.

Yetkililere haber vermeden gitmesi Gracias'ın çocukları cinsel istismardan koruma yasasını ihlal etmesi anlamına gelebilir.

'Daha önce böyle şikayetler duydu'

BBC'ye konuşan Kardinal bir sonraki gün piskoposu aradığını ve ailenin polise haber verdiğini öğrendiğini söyledi.

Polisi aramaması konusunda Gracias, 'Dürüst olmak gerekirse yüzde yüz emin değilim. Bunu düşünmem lazım. Elbette polis derhal müdahil olmalıydı" dedi.

Oğlunu doktora götüren anne, kontrolden sonra doktorun polisi aradığını söyledi.

Adli tıp raporu çocuğun cinsel saldırıya uğradığını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir rahip de Kardinal'in daha önce de bu tür şikayetler duyduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan rahip "Bu iddialardan bir kaç yıl önce onunla tanışmıştım. Bu rahiple ilgili güçlü dedikodular vardı. Ancak bir kiliseden başkasına gönderiliyordu. Kardinal bana bu tür söylentilerden haberi olmadığını söyledi" dedi.

Kardinal ise söz konusu rahip hakkında bir "kuşku bulutu" olduğunu hatırlamıyor.

Mart 2009'da bir kadın başka bir rahip, hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla Kardinal'e ulaştı.

Kadın, Kardinal'in harekete geçmemesi üzerine kadınlardan oluşan Katolik aktivistlere ulaştığını söyledi.

Image caption Katolik aktivist Virginia Saldanha

Baskı altında kalan Kardinal Aralık 2011'de bir soruşturma komisyonu oluşturdu. Soruşturmadan altı ay sonra hala bir sonuç alınmadı ve suçlanan kişi kilisede çalışmayı sürdürdü.

Katolik kilisesinin kadınlar masasında çalışan Virginia Saldanha "Kardinale üç yasal ihbar gönderdik ve eyleme geçmezse konuyu mahkemeye taşıyacağımızı söyledik" dedi.

Kardinal'in yanıtı ise "Rahip beni dinlemiyor" oldu.

Sonunda rahip kilisedeki görevinden alındı ancak ayrılma nedeni kamuoyuna açıklanmadı.

Kardinal'in rahibe şahsen verdiği ceza "kılavuzlu inziva ve terapatik danışma" oldu.

Papaz okulunda bir süre kalan rahip bir süre de kilisede çalıştıktan sonra inziva kılavuzluğuna devam ediyor.

Image caption Oğlu tecavüze uğrayan aile kiliseden kovulduklarını ve sonunda taşındıklarını söylüyor.

Tecavüze uğrayan çocuğun annesi kilise tarafından terk edilmiş hissediyor.

"Bu çok yalnız bir savaştı" diyor. Kiliseden kovulduklarını ve toplumda dışlandıklarını söylüyor.

"Polise şikayet ettikten sonra kiliseye gittiğimizde insanlar bizimle konuşmadı. Ayinlerde yanımıza oturmadılar. Birinin yanına otursak kalkıp gidiyorlardı" dedi.