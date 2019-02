Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Telif hakkı Getty Images Image caption Bill Gates okumaya önem veren isimlerden.

ABD'de pazarlama alanında uzman olan Sarah Stanley Fallaw, yeni kitabı "Yan kapıdaki milyonerler: Servet oluşturmak için uzun soluklu stratejiler" ismindeki kitabında ülkedeki 600 milyarderi araştırdı ve diğer insanlarla aralarında olan farkları ele aldı.

Business Insider haber sitesinin kitaptan derlediği verilere göre milyonerler ve ortalama bir insan arasında beş konuda büyük fark bulunuyor.

Sarah Stanley Fallaw, "Amaçlarına odaklanmak, yaş ve gelirden bağımsız olarak servet geliştirmek için başta geliyor. Zamanımızı, enerjimizi ve paramızı nasıl değerlendireceğimize dair kararlarımız finansal olarak bağımsız biri olmaktaki becerimizi etkiliyor" açıklamasında bulunuyor.

Yazara göre milyonerler ve ortalama bir insan arasında okuma, spor, sosyal medya kullanımı, uyku ve çalışma konu başlıkları arasında ciddi farklar var.

Kitap okuma

Business Insider'da yer alan habere göre bu farkların başında kitap okuma alışkanlığı geliyor.

Milyonerler günde keyif amacıyla 5,5 saat kitap okurken ortalama bir Amerikalı 2 saat kitap okuyor.

Oyuncu, komedyen ve senarist Melissa McCarthy, güne The Los Angeles Times, National Geographic ve The New York Times okuyarak başlıyor.

Milyarder Bill Gates'in kitap koleksiyonu meşhurken yatırımcı Warren Buffett gününün yüzde 80'ini okuyarak geçirdiğini aktarıyor.

2015 yılında Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, her hafta farklı kültürler, inançlar, tarihler ve teknolojiler hakkında bir kitap okumayı amaçladığını belirtmişti.

Spor

Milyonerler haftada altı saat spor yapıyor. Bu rakam Amerikalılar için ise 2,5 saat.

Apple CEO'su Tim Cook her gün sabah 4:30-5'te kalkarak spor yapıyor.

Vogue genel yayın yönetmeni Anna Wintour her sabah 5:45'te kalkıp spor yapıyor.

Milyarder Richard Branson da kahvaltıdan önce egzersiz yapanlardan. Tenis, uçurtma sörfü, yüzme ve bisiklet sevdiği sporlar arasında.

En zengin siyahlar arasında yer alan medya patronu Oprah Winfrey, haftada altı gün en az bir saat spor yapıyor.

Oyuncu Mark Wahlberg ise günde iki defa spor yapıyor.

Sosyal medya

Amerikalılar ortalama haftada 14 saatlerini sosyal medyada geçirirken bu rakam milyonerler için sadece 2,5 saat.

Model ve tasarımcı Karlie Kloss her hafta dijital detoks yaptığını anlatıyor.

Oyuncu Jennifer Lawrence ise hiçbir zaman Twitter hesabı açmayacağını söylemişti.

Oyuncu George Clooney de Facebook ve Twitter'a şiddetle karşı çıkan isimlerden.

Ünlü yatırımcı Buffett'ın ise akıllı bir telefonu bile yok.

Uyku

Milyonerler uykularından da fedakarlıkta bulunuyorlar.

Uzmanlar iyi bir uyku için 8 saat önerirken Tesla CEO'su Elon Musk, gece 1'de yatıyor ve sabah 7'de kalkıyor, böylece günde sadece altı saat uyuyor.

PepsiCo'nun başında bulunan Indra Nooyi de sabah 4'te kalkıyor.

Moda tasarımcısı Tom Ford da başarısını enerjisinden alıyor, günde 21 saatte ayakta kalanlardan.

Şef Martha Stewart da işleriyle o kadar meşgul ki günde 4 saatten az uyuyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Tesla CEO'su Elon Musk

Çalışma düzeni

Çok zengin isimler diğer Amerikalılara göre çok daha fazla çalışıyor.

Eski General Electrics CEO'su Jeff Immelt 24 yıl boyunca haftada 100 saat çalıştığını söylemişti.

Musk da haftada 80-100 saat çalışan biri.

Facebook Operasyon Müdürü Sheryl Sandberg, çocuklarıyla akşam yemeği yemek için işten 5.30'ta çıksa da çocuklarını uyuttuktan sonra işine devam ediyor.

Eski Yahoo CEO'su Marissa Meyer da Google'da çalışırken haftada 130 saat çalıştığını söylemişti.