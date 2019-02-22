Obama: Cinselliğinden eminsen etrafında dans eden sekiz kadına ihtiyacın yok

ABD'nin eski devlet başkanı Barack Obama, California eyaletinde kendi vakfının bir etkinliğinde yaptığı konuşmada 'erkek olmanın gösteriş yapmak anlamına' gelmediğine dair gençlere yönelik tavsiyelerde bulundu.

Günümüzde siyah ya da beyaz genç erkeklerin kendilerinden güven duyduklarını göstermeleri için şiddete başvurmayı bir yöntem olarak gördüklerini vurgulayan Obama, bunun doğru olmadığını aktardı.

Obama hip hop ve rap kültürünün teşvik ettiği imajın yanlış olduğunu da ima etti.

NBA oyuncusu Steph Curry ve şarkıcı John Legend ile azınlık topluluklarında erkek olmanın tartışıldığı etkinlikte Obama'ya bir seyirci 'erkek olmanın ne demek' olduğunu sordu.

Obama ise şu yanıtı verdi: "Eğer mali durumundan bu kadar eminsen boynuna 4 kiloluk bir zincir kolya takmak istemezsin. Eğer cinselliğinden bu kadar eminsen etrafında dans eden sekiz kadına ihtiyacın yok. Bu bana biraz stresli olduğunu gösteriyor. Çünkü ben sadece bir kadınlayım ve çok mutluyum; hem de o güçlü bir kadın."