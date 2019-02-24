Beyin felçli yazar, 9 senede burnuyla biyografisini yazdı

Büyük Britanyalı yazar Josh Barry, beyin felci (serebral palsi) hastalığı nedeniyle, yalnızca burnunu kullanarak 9 senede otobiyografisini yazdı.

Toplumda engelli olarak yaşamanın zorluklarını kitaba döken Barry, toplumun artık onun gibi bireylere doğal davranmasını istediğini söylüyor.

Aynı zamanda serbest çalışan bir gazeteci olan Barry'nin ünlülerle yaptığı röportajları yayınladığı bir internet sitesi de bulunuyor.

Yazar, yardımcı başka bir araç kullanmak yerine burnu ile kitabı yazıya dökmenin kendisini daha yaratıcı yaptığını söylüyor.