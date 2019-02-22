Lübnan'ın kenar mahallelerinden film yıldızlığına

Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki'nin "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar'a aday olan filmi Capernaum'un (Kefernahum) başrolünde oynayan Zain al Rafeea, Suriye'nin Dera kentinde doğup, savaş nedeniyle Lübnan'a göçen bir ailenin çocuğu.

Zain'in hayatı, Capernaum'da başrol oynayana kadar filmdeki karakterin hayatından farksızdı.

Zain filmde kenar mahallede zor bir hayat yaşayan ve kendisini hayata getirdikleri için ailesine dava açan bir çocuğu oynuyor.

Çekimler sırasında 12 yaşında olan Zain, hayatında hiç okula gitmemiş, kendisine ait bir yatağı bile olmamıştı.

Ama dünya çapında ses getiren, 2018 Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü alan filmden sonra kendisi ve ailesinin hayatı tamamen değişti.

Şu an 14 yaşında olan Zain artık Norveç'te yaşıyor ve okula gidiyor.

Zain al Rafeea 2018'de Uluslararası Antlaya Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.