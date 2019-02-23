Miley Cyrus: Modern ilişkilerde cinsel kimliğin artık bir önemi yok

Telif hakkı Getty Images Image caption Liam Hemsworth ve Miley Cyrus

Amerikalı ünlü pop yıldızı Miley Cyrus, Avustralyalı oyuncu eşi Liam Hemsworth ile ilişkisinde olduğu gibi artık modern ilişkilerde cinsel kimliğin bir önemi olmadığını söyledi.

Kendini panseksüel olarak tanımlayan müzisyen, farklı cinsel kimliğe sahip kişilerden etkilenebilen biri ve heteroseksüel bir çiftin parçası olarak Hemsworth ile ilişki kavramını yeniden tanımlandırdıklarını söylüyor.

Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlarla cinsel ve romantik ilişki kurabilen kişilere panseksüel deniyor.

Vanity Fair dergisinin Mart sayısında kapak röportajı için konuşan Miley Cyrus, "İnsanlar, bir kişinin cinsel kimliğine ya da görünümü gibi bir şeylerine bakmaksızın aşık olabiliyor. Yeni nesilde ilişkilerin ve partnerliğin cinsellikle ya da cinsel kimlikle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

Cyrus aynı zamanda LGBT topluluğunun bir parçası olmakla gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Panseksüeller ise şarkının bu sözlerine büyük destek verdi.

26 yaşında bir erkekle evli olan panseksüel Amerikalı Maggie Baska, "Miley benim dönemimde örnek alabileceğim çok açık bir insan" diyerek şarkıcının sözlerine destek oldu.

Baska, kendisinin de eşine Miley Cyrus'un röportajında söylediği gibi 'spiritüel' bir bağla bağlı olduğunu belirtiyor.