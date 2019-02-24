Venezuela'da çatışmalar: En az 2 kişi daha öldü

Telif hakkı Reuters Image caption Venezuela-Brezilya sınırı: Askerler göstericilerin sınıra yaklaşmasını önlemek için barikat kurdu

Venezuela'da ülkeye insani yardım getirme girişimlerini engellemek için Kolombiya ve Brezilya sınırına sevk edilen askerlerin, muhaliflerin üzerine ateş açması sonucu Cumartesi günü en az iki kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Askerlerin insani yardımı karşılamak üzere bölgeye giden sivillere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle ateş açtığı belirtildi.

İnsan hakları örgütleri, bazı göstericilerin gerçek kurşunla vurulduğunu bildirdi.

Cumartesi günü öldürülenler arasında 14 yaşında bir erkek çocuğun da olduğu, çocuğun Brezilya sınırına yakın Santa Elena de Uairen bölgesinde vurulduğu aktarıldı.

Cumartesi akşamı itirabıyla en az 300 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bölgeden gelen görüntülerde bazı göstericilerin askerlere taş ve sapanlarla karşılık verdiği görülüyor.

İnsan hakları örgütleri Cuma günü de 2 kişinin askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü açıklamıştı.

Telif hakkı Reuters

Kendisini Venezuela devlet başkanı olarak ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido öncülüğündeki muhalifler, Brezilya ve Kolombiya'da depolanan insani yardımı bugün sınırdan geçirerek Venezuela'ya sokmayı planlıyor.

Guaido, Maduro yönetimine sınırda bekletilen tonlarca yardımın ülkeye girişine izin vermesi için Cumartesi gecesine kadar süre vermişti. Aksi takdirde "gönüllülerin" yürüyerek sınırı geçip yardımı alacağını belirtti.

Kolombiya: En az 60 asker kaçarak sığındı

Çıkan çatışmalar üzerine Kolombiya sınırına giden Guaido, sınırdaki Tienditas Köprüsü'ne giderek askerlerden görev yerlerini terk etmelerini istedi ve "tarihin doğru tarafında yer almayı seçerlerse affedileceklerini" belirtti.

Kolombiya göçmenlik yetkilileri en az 60 Venezuelalı askerin kaçarak ülkeye sığındığını açıkladı. Ancak ordu büyük oranda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tarafında.

Telif hakkı EPA Image caption Muhaliflerin talep ettiği insani yardımı taşıyan kamyonlardan biri Venezuela-Kolombiya sınırının Venezuela tarafında polis tarafından ateşe verildi. Venezuealılar yanan kamyondan yardım malzemesi alabilmek için birbirleriyle ve zamanla yarıştı.

İnsani yardımı "güvenlik tehdidi" olarak gören Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise yardım girişini engellemek için Kolombiya ve Brezilya sınırlarını kapattı ve sınır bölgelerine asker gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sivillere ateş açılmasını ve yardım kamyonlarının ateşe verilmesini kınadı.

ABD'nin de geçici başkan olarak tanıdığı Guaido ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Pazartesi günü Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir araya gelecek.

Ekonomik kriz içindeki Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido geçen ay kendini geçici başkan ilan etmişti.

Guaido, ABD'nin yanı sıra Güney Amerika'daki çeşitli devletlerin de desteğini aldı.

Maduro'dan yeni bir başkanlık seçimi yapmasını talep eden ancak bu talebine karşılık bulamayan Fransa, Almanya ve İngiltere de dahil bazı Avrupa ülkeleri de Guaido'yı tanıyan ülkeler arasında.