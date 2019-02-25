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2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenleniyor.

Akademi Ödülleri'nin 91'incisinde bu yıl en çok adaylığı Roma ve The Favourite filmleri aldı.

Gecenin ilk ödülü, en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde If Beale Street Could Talk filmiyle Regina King'in oldu.

En iyi belgesel kategorisinde kazanan Free Solo oldu. Amerikan yapımı Free Solo'da serbest (ipsiz) kaya tırmanıcısı Alex Honnold'ın ABD'deki Yosemite Milli Parkı'ndaki tırmanış performansı anlatılıyor.

En İyi Film

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

En İyi Yönetmen

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)

En İyi Kadın Oyuncu

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Olivia Colman - The Favourite

Lady Gaga - A Star Is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

En İyi Erkek Oyuncu

Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - A Star Is Born

Willem Dafoe - At Eternity's Gate

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green Book

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Amy Adams (Vice)

Marina De Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliot (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)

Sam Rockwell (Vice)

En İyi Yabancı Film

Capernaum (Lübnan)

Cold War (Polonya)

Never Look Away (Almanya)

Roma (Meksika)

Shoplifters (Japonya)

En iyi uyarlama senaryo

The Ballad Of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

En iyi orijinal senaryo

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

En iyi kurgu

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

En iyi film müzikleri

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns

En iyi kısa film

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

En iyi kısa animasyon film

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

En iyi kostüm tasarımı

The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

En iyi ses efekti

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

En iyi ses kurgusu

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

En iyi kısa belgesel

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End Of Sentence

En iyi belgesel

Free Solo

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

En iyi prodüksiyon tasarımı

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

En iyi görüntü yönetimi

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born

En iyi görsel efekt

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

En iyi saç ve makyaj

Border

Mary Queen of Scots

Vice

En iyi animasyon film

Isle Of Dogs

Incredibles 2

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

En iyi film şarkısı

"All the Stars," Black Panther

"I'll Fight," RBG

"The Place Where Lost Things Go," Mary Poppins Returns

"Shallow," A Star Is Born

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings," The Ballad of Buster Scruggs

Yapım tasarımı

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

Ses kurgusu

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu: Gecenin galibi Green Book