Oscar Ödülleri 2019 - Adayların ve kazananların tam listesi
2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenleniyor.
Akademi Ödülleri'nin 91'incisinde bu yıl en çok adaylığı Roma ve The Favourite filmleri aldı.
Gecenin ilk ödülü, en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde If Beale Street Could Talk filmiyle Regina King'in oldu.
En iyi belgesel kategorisinde kazanan Free Solo oldu. Amerikan yapımı Free Solo'da serbest (ipsiz) kaya tırmanıcısı Alex Honnold'ın ABD'deki Yosemite Milli Parkı'ndaki tırmanış performansı anlatılıyor.
En İyi Film
- BlacKkKlansman
- Black Panther
- Bohemian Rhapsody
- The Favourite
- Green Book
- Roma
- A Star Is Born
- Vice
En İyi Yönetmen
- Spike Lee (BlacKkKlansman)
- Pawel Pawlikowski (Cold War)
- Yorgos Lanthimos (The Favourite)
- Alfonso Cuarón (Roma)
- Adam McKay (Vice)
En İyi Kadın Oyuncu
- Yalitza Aparicio - Roma
- Glenn Close - The Wife
- Olivia Colman - The Favourite
- Lady Gaga - A Star Is Born
- Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?
En İyi Erkek Oyuncu
- Christian Bale - Vice
- Bradley Cooper - A Star Is Born
- Willem Dafoe - At Eternity's Gate
- Rami Malek - Bohemian Rhapsody
- Viggo Mortensen - Green Book
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Amy Adams (Vice)
- Marina De Tavira (Roma)
- Regina King (If Beale Street Could Talk)
- Emma Stone (The Favourite)
- Rachel Weisz (The Favourite)
En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Mahershala Ali (Green Book)
- Adam Driver (BlacKkKlansman)
- Sam Elliot (A Star Is Born)
- Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)
- Sam Rockwell (Vice)
En İyi Yabancı Film
- Capernaum (Lübnan)
- Cold War (Polonya)
- Never Look Away (Almanya)
- Roma (Meksika)
- Shoplifters (Japonya)
En iyi uyarlama senaryo
- The Ballad Of Buster Scruggs
- BlacKkKlansman
- Can You Ever Forgive Me?
- If Beale Street Could Talk
- A Star Is Born
En iyi orijinal senaryo
- The Favourite
- First Reformed
- Green Book
- Roma
- Vice
En iyi kurgu
- BlacKkKlansman
- Bohemian Rhapsody
- The Favourite
- Green Book
- Vice
En iyi film müzikleri
- Black Panther
- BlacKkKlansman
- If Beale Street Could Talk
- Isle Of Dogs
- Mary Poppins Returns
En iyi kısa film
- Detainment
- Fauve
- Marguerite
- Mother
- Skin
En iyi kısa animasyon film
- Animal Behavior
- Bao
- Late Afternoon
- One Small Step
- Weekends
En iyi kostüm tasarımı
- The Ballad Of Buster Scruggs
- Black Panther
- The Favourite
- Mary Poppins Returns
- Mary Queen Of Scots
En iyi ses efekti
- Black Panther
- Bohemian Rhapsody
- First Man
- Roma
- A Star Is Born
En iyi ses kurgusu
- Black Panther
- Bohemian Rhapsody
- First Man
- A Quiet Place
- Roma
En iyi kısa belgesel
- Black Sheep
- End Game
- Lifeboat
- A Night at the Garden
- Period. End Of Sentence
En iyi belgesel
- Free Solo
- Hale County
- Minding the Gap
- Of Fathers and Sons
- RBG
En iyi prodüksiyon tasarımı
- Black Panther
- The Favourite
- First Man
- Mary Poppins Returns
- Roma
En iyi görüntü yönetimi
- Cold War
- The Favourite
- Never Look Away
- Roma
- A Star Is Born
En iyi görsel efekt
- Avengers: Infinity War
- Christopher Robin
- First Man
- Ready Player One
- Solo: A Star Wars Story
En iyi saç ve makyaj
- Border
- Mary Queen of Scots
- Vice
En iyi animasyon film
- Isle Of Dogs
- Incredibles 2
- Mirai
- Ralph Breaks the Internet
- Spider-Man: Into the Spider-Verse
En iyi film şarkısı
- "All the Stars," Black Panther
- "I'll Fight," RBG
- "The Place Where Lost Things Go," Mary Poppins Returns
- "Shallow," A Star Is Born
- "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings," The Ballad of Buster Scruggs
Yapım tasarımı
- Black Panther
- The Favourite
- First Man
- Mary Poppins Returns
- Roma
Ses kurgusu
- Black Panther
- Bohemian Rhapsody
- First Man
- Roma
- A Star Is Born
76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu: Gecenin galibi Green Book