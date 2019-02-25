İngiltere Hizbullah'ı 'terör örgütü' ilan etmeye hazırlanıyor

Telif hakkı Getty Images Image caption İngiltere'de Hizbullah bayrağı dalgalandırmak da suç sayılacak.

İngiltere, Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dâhil tamamen yasaklamayı planladığını ve Hizbullah'ı 'terör örgütü' ilan edeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Sajid Javid, "Hizbullah Orta Doğu'daki kırılgan durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine devam ediyor ve artık hali hazırda yasaklı olan askeri kanadı ile siyasi parti arasında ayrım yapamıyoruz" dedi.

Javid yazılı açıklamasında "Bu nedenle grubu tamamen yasaklama kararı aldım" ifadelerini kullandı.

İran destekli Şii grup, ABD'nin de terör örgütleri listesinde bulunuyor.

ABD geçen hafta grubun, Lübnan hükümetindeki etkisinden kaygı duymaya başladığını açıklamıştı.

Hizbullah üyesi milletvekilleri ise bu açıklama için "egemenliğin ihlali" yorumu yapmıştı.

İngiltere, Hizbullah'ın güvenlik birimi ve askeri kanadını sırasıyla 2001 ve 2008 yıllarında yasa dışı ilan etmişti. Londra şimdi grubun siyasi kanadına da yasak getirmeye hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı'nın kararının yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayından geçmesi gerekiyor.

Hizbullah'ın üzerinde Kalaşnikof bulunan bayrağı, Londra'da bazı gösterilerde kullanılıyordu. Yasak getirilmesi durumunda Hizbullah bayrağı dalgalandırmak da suç sayılacak.

10 yıla kadar hapis cezası

Parlamentoda onaylanması halinde Cuma gününden itibaren Hizbullah İngiltere'de 'terör örgütü' sayılacak.

Bu da, Hizbullah üyesi olanların veya Hizbullah'a destek olma çağrısında bulunanların cezai suç işlemiş olacağı ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecekleri anlamına geliyor.

İngiliz hükümeti kararla ilgili açıklamada, grubun "Birleşmiş Miletler kurallarını ihlal ederek silah temin etmeye devam ettiğini ve Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek çıkarak, rejimin Suriye halkına uyguladığı vahşet ve zulümle bölgedeki çatışmayı uzattığını" söyledi.

Hizbullah, Lübnan hükümetindeki 30 bakanlıktan üçünü elinde bulunduruyor. Bu, Lübnan tarihinde Hizbullah'ın şimdiye kadar elde ettiği en büyük başarı olarak görülüyor. Grubun bölgedeki etkisi de arttı. Hizbullah'a bağlı birliklerin bazıları Suriye dahil Orta Doğu'nun farklı bölgelerinde konuşlu.

İngiltere'nin kararıyla ilgili Hizbullah'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Hizbullah, İran Devrimci Muhafızları tarafından 1982'de kuruldu. Grup, 2006'da İsrail birlikleriyle savaştı.

İngiltere'de muhalif İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn daha önce Hizbullah için 'dostlar' ifadesini kullanmış ve bu sözleri nedeniyle eleştirilmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May geçen hafta Corbyn'e atfen "İşçi Partisi'nde ne görüyoruz? Hamas ve Hizbullah dostları. İsrail ve ABD ise düşmanları" demişti.