İran Dışişleri Bakanı Zarif Instagram mesajıyla istifa etti

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Instagram'dan yaptığı duyuruyla istifa etti.

Zarif Instagram'daki paylaşımında "Son 67 ayda, İran'ın sevgili halkı ve cesur otoritelerinin cömertliği için çok teşekkür ederim. Artık hizmet edememem ve hizmet ettiğim dönemdeki eksikliklerim için samimiyetle özür dilerim. Mutlu ve esen kalın." dedi.

Zarif, istifasının gerekçesini açıklamadı.

Zarif, İran'ın 2015'te önde gelen altı dünya gücüyle imzaladığı nükleer anlaşmada önemli bir rol oynamıştı.

Ancak Zarif, ABD'nin geçen Mayıs'ta anlaşmadan çekilmesi ve yeniden ambargo uygulamaya başlamasının ardından, Tahran'daki sertlik yanlılarından sert eleştiriler almıştı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı "Bazı kaynaklar Zarif'in istifasını doğruladı" derken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin istifayı kabul edip etmediği belirsizliğini koruyor.

Resmi IRNA Haber Ajansı da, dışişleri bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberinde Zarif'in istifasını doğruladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki misyonunun sözcüsü Alireza Miryosefi de istifa duyurusunu doğruladı.

1960'ta doğan Zarif, 17 yaşından beri ABD'nin San Fransisco ve Denver kentlerinde öğrenci olarak yaşamış ve 2002-2007 yıllarında İran'ın BM Büyükelçiliğini yapmıştı.

Zarif, Ruhani'nin 2013'te İran'ı dünyaya açma vaadiyle büyük farkla kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dışişleri bakanı olmuştu.

İran'ın dünyanın başlıca güçleriyle yaptığı görüşmeleri açıklaması için birkaç kez sertlik yanlısı milletvekilleri tarafından parlamentoya çağrılmıştı. Zarif, 2014'te Yahudi soykırımını açıkça kınadığı için de milletvekillerinden eleştiri almış ve parlamentoya çağırılmıştı.