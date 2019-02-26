Dünyanın en sağlıklı ülkesi İspanya, Türkiye 51'inci sırada

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Bloomberg tarafından hazırlanan En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde, İspanya ilk sırada yer aldı.

Ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obeziteyle mücadele gibi farklı kriterlere göre hazırlanan ve 169 ülkeyi kapsayan listede, Türkiye 51'inci oldu. Türkiye 2017'deki ilk listede 54'üncü sıradaydı.

2019 Endeksi'nde ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer aldı. Asya'nın en sağlıklı ülkesi olarak Japonya'nın yanı sıra Avustralya ve İsrail de ilk 10'a girdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İspanya, doğumda en yüksek yaşam beklentisine sahip Avrupa Birliği ülkesi.

İspanya'da ortalama yaşam beklentisinin 2040'a kadar 86 yıla çıkması bekleniyor. Bu durumda İspanya bu alanda dünya lideri olacak. İspanya'yı Japonya, Singapur ve İsviçre'nin izleyeceği tahmin ediliyor.

İspanya'da çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik önleyici sağlık hizmetleri sayesinde son 10 yıl içinde kalp-damar hastalıkları ve kanserden ölümlerde azalma görüldü.

'Akdeniz diyeti kalp hastalıklarını azaltıyor'

Araştırmacılar, İspanya ve listede ikinci sırada yer alan İtalya'daki beslenme alışanlıklarının bu ülkelerin sağlık seviyelerini açıklayabilecek önemli bir gösterge olabileceğine dikkat çekiyor.

Navarra Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre sızma zeytinyağı ve fındık-fıstıkla destleklenen Akdeniz diyetinde, az yağın tercih edildiği beslenme tarzına göre daha az kalp rahatsızlığı görülüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD'de obezitenin yaygın olmasının yanı sıra artan uyuşturucu kullanımı ve intiharlar, dünyanın en büyük ekonomisinin sıralamada gerilemesine neden oldu.

Küba ABD'yi geçti

Kuzey Amerika'da, 16'ncı sırada yer alan Kanada, ABD ve Meksiya'yı geride bıraktı. Listede Küba, 35'inci sıradaki ABD'nin beş basamak önünde yer alıyor.

ABD'de ortalama yaşam beklentisinin görece düşük olması aşırı dozda uyuşturucu kullanımı ve artan intiharlara bağlanıyor.

Asya'da Güney Kore yedi basamak birden yükselirken 1.4 milyar nüfuslu Çin 52'nciliğe yükseldi. Çin'deki ortalama yaşam beklentisinin 2040'da ABD'yi geçmesi bekleniyor.

Listedenin alt sıralarında ise Afrika ülkeleri var. Son 30'daki ülkelerin 27'si Sahra Altı Afrika'sında. Diğer üç ülke Haiti, Afganistan ve Yemen.

En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde ülkelerin sıralaması Ülke 2019 sırası 2017 sırası İspanya 1 6 İtalya 2 1 İzlanda 3 2 Japonya 4 7 İsviçre 5 3 İsveç 6 8 Avustralya 7 5 Singapur 8 4 Norveç 9 11 İsrail 10 9 Lüksemburg 11 10 Fransa 12 14 Avusturya 13 12 Finlandiya 14 15 Hollanda 15 13 Kanada 16 17 Güney Kore 17 24 Yeni Zelanda 18 19 İngiltere 19 23 İrlanda 20 22 Kıbrıs 21 18 Portekiz 22 21 Almanya 23 16 Slovenya 24 27 Danimarka 25 28 Yunanistan 26 20 Malta 27 25 Belçika 28 26 Çekya 29 30 Küba 30 31 Hırvatistan 31 35 Estonya 32 38 Şili 33 29 Kosta Rika 34 33 ABD 35 34 Bahreyn 36 40 Katar 37 36 Maldivler 38 41 Lübnan 39 32 Polonya 40 39 Karadağ 41 Bosna Hersek 42 42 Arnavutluk 43 50 Brunei 44 37 Slovakya 45 46 BAE 46 43 Uruguay 47 45 Macaristan 48 52 Umman 49 58 Panama 50 49 Türkiye 51 54 Çin 52 55 Meksika 53 51 Arjantin 54 53 Sırbistan 55 57 Makedonya 56 44

Kaynak: Bloomberg