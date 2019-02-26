Dünyanın en sağlıklı ülkesi İspanya, Türkiye 51'inci sırada

  • 26 Şubat 2019
İspanya Telif hakkı Getty Images

Bloomberg tarafından hazırlanan En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde, İspanya ilk sırada yer aldı.

Ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obeziteyle mücadele gibi farklı kriterlere göre hazırlanan ve 169 ülkeyi kapsayan listede, Türkiye 51'inci oldu. Türkiye 2017'deki ilk listede 54'üncü sıradaydı.

2019 Endeksi'nde ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer aldı. Asya'nın en sağlıklı ülkesi olarak Japonya'nın yanı sıra Avustralya ve İsrail de ilk 10'a girdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İspanya, doğumda en yüksek yaşam beklentisine sahip Avrupa Birliği ülkesi.

İspanya'da ortalama yaşam beklentisinin 2040'a kadar 86 yıla çıkması bekleniyor. Bu durumda İspanya bu alanda dünya lideri olacak. İspanya'yı Japonya, Singapur ve İsviçre'nin izleyeceği tahmin ediliyor.

İspanya'da çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik önleyici sağlık hizmetleri sayesinde son 10 yıl içinde kalp-damar hastalıkları ve kanserden ölümlerde azalma görüldü.

'Akdeniz diyeti kalp hastalıklarını azaltıyor'

Araştırmacılar, İspanya ve listede ikinci sırada yer alan İtalya'daki beslenme alışanlıklarının bu ülkelerin sağlık seviyelerini açıklayabilecek önemli bir gösterge olabileceğine dikkat çekiyor.

Navarra Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre sızma zeytinyağı ve fındık-fıstıkla destleklenen Akdeniz diyetinde, az yağın tercih edildiği beslenme tarzına göre daha az kalp rahatsızlığı görülüyor.

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Image caption ABD'de obezitenin yaygın olmasının yanı sıra artan uyuşturucu kullanımı ve intiharlar, dünyanın en büyük ekonomisinin sıralamada gerilemesine neden oldu.

Küba ABD'yi geçti

Kuzey Amerika'da, 16'ncı sırada yer alan Kanada, ABD ve Meksiya'yı geride bıraktı. Listede Küba, 35'inci sıradaki ABD'nin beş basamak önünde yer alıyor.

ABD'de ortalama yaşam beklentisinin görece düşük olması aşırı dozda uyuşturucu kullanımı ve artan intiharlara bağlanıyor.

Asya'da Güney Kore yedi basamak birden yükselirken 1.4 milyar nüfuslu Çin 52'nciliğe yükseldi. Çin'deki ortalama yaşam beklentisinin 2040'da ABD'yi geçmesi bekleniyor.

Listedenin alt sıralarında ise Afrika ülkeleri var. Son 30'daki ülkelerin 27'si Sahra Altı Afrika'sında. Diğer üç ülke Haiti, Afganistan ve Yemen.

En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde ülkelerin sıralaması
Ülke 2019 sırası 2017 sırası
İspanya 1 6
İtalya 2 1
İzlanda 3 2
Japonya 4 7
İsviçre 5 3
İsveç 6 8
Avustralya 7 5
Singapur 8 4
Norveç 9 11
İsrail 10 9
Lüksemburg 11 10
Fransa 12 14
Avusturya 13 12
Finlandiya 14 15
Hollanda 15 13
Kanada 16 17
Güney Kore 17 24
Yeni Zelanda 18 19
İngiltere 19 23
İrlanda 20 22
Kıbrıs 21 18
Portekiz 22 21
Almanya 23 16
Slovenya 24 27
Danimarka 25 28
Yunanistan 26 20
Malta 27 25
Belçika 28 26
Çekya 29 30
Küba 30 31
Hırvatistan 31 35
Estonya 32 38
Şili 33 29
Kosta Rika 34 33
ABD 35 34
Bahreyn 36 40
Katar 37 36
Maldivler 38 41
Lübnan 39 32
Polonya 40 39
Karadağ 41
Bosna Hersek 42 42
Arnavutluk 43 50
Brunei 44 37
Slovakya 45 46
BAE 46 43
Uruguay 47 45
Macaristan 48 52
Umman 49 58
Panama 50 49
Türkiye 51 54
Çin 52 55
Meksika 53 51
Arjantin 54 53
Sırbistan 55 57
Makedonya 56 44

Kaynak: Bloomberg

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