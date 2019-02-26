Ceyşi Muhammed: Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir geriliminin odağındaki cihatçı örgüt

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Hindistan ile Pakistan arasındaki tırmanan gerilimin merkezinde Ceyş-i Muhammed örgütü bulunuyor.

Örgüt geçen hafta 46 Hint askerin öldüğü Keşmir saldırısını üstlenmişti.

Bugün ise sabaha karşı Hindistan ordusuna ait savaş uçakları Pakistan'ın Balakot bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada hedefin Ceyşi Muhammed militanlarının kampı olduğu açıklandı.

Son hava saldırısıyla birlikte Hindistan savaş uçakları yaklaşık 50 yıldır ilk kez Pakistan topraklarına saldırı düzenlemiş oldu.

Ceyşi Muhammed örgütünün amacı ne?

Ceyşi Muhammed, 'Muhammed'in Ordusu" anlamına geliyor ve örgüt, Keşmir'i Pakistan'la birleştirmek için mücadele verdiğini söylüyor.

Keşmir'in Hindistan'a açılacak bir kapı olduğunu belirten örgüt, bu tartışmalı bölgenin Pakistan'a bağlanmasından sonra 'Hindistan'da yaşayan Müslümanları kurtarmak için eylemlerin devam edeceğini' söylüyor.

Örgüt, 1999'da Afganistan'da Taliban ile bağlantıları bulunan Pakisanlı din adamı Mesud Azhar tarafından kurulmuştu.

Hindistan'da tutuklu bulunan Azhar, kaçırılarak Afganistan'a götürülen bir Hindistan Havayolları uçağının yolcuları ve mürettabatıyla takas edilmişti.

Azhar'ın Afganistan'dayken eski Taliban lideri Molla Ömer ve 2011'de ABD operasyonuyla öldürülen eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'le görüştüğü belirtiliyor.

Örgüt, Hindistan ve Keşmir'deki birçok saldırıdan sorumlu tutuluyor.

Her ne kadar Hindistan, 2011'de Yeni Delhi'de parlamento binasına düzenlenen saldırıdan Ceyşi Muhammed'i sorumlu tutsa da örgüt o iddiaları reddetmişti.

Bu saldırının ardından Ceyşi Muhammed Pakistan'da yasaklandı. Ancak Afzal Guru Timi, El Murabitun ve Tehrik-i Furkan adlarını kullanan örgüt zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Birleşmiş Milletler ve Hindistan'ın yanı sıra aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkeler Ceyşi Muhammed'i 'terör örgütü' olarak kabul ediyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hint askerlerinin öldüğü saldırı sonrasında çok sayıda Hint protestocu Yeni Delhi'de sokaklara çıktı ve Ceyşi Muhammed kurucusu Mesud Azhar'ın yakalanması çağrısında bulundu.

'Pakistan gizlice destekliyor' iddiası

Ceyşi Muhammed'in komutanı Nur Muhammed Tantray Aralık 2017'de Hindistan güçlerince öldürülmüş, örgüt ağır bir darbe almıştı.

Ancak örgüt buna rağmen saldırılarına devam etti. Hindistan'da yayımlanan Print gazetesi, örgütün Pakistan'ın gizli desteğiyle eylemlerine devam ettiğini öne sürüyor.

Ancak Hindistan tarafından örgüte kucak açmakla suçlanan Pakistan da Ceyşi Muhammed'in saldırılarına hedef oluyor.

Pakistan'daki askeri hedeflere saldırılar düzenleyen Ceyşi Muhammed, eski Pakistan lideri Pervez Müşerref'e 2013'te suikast girişiminde bulunmuştu.

Hindistan sık sık, Pakistan'dan Pencap eyaletinde yaşadığı tahmin edilen Azhar'ın iadesini istiyor. Pakistan, Azhar hakkında yeterli kanıt olmadığını söyleyerek bu talebi geri çeviriyor.

Hindistan, BM'den Azhar'ı "Küresel terörist" ilan etmesini de talep ediyor. Fakat Pakistan'ın müttefiki Çin bu girişimi engelliyor.

Keşmir, Pulvama'daki intihar saldırısından sonra Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ı "teröristleri ve terör gruplarını desteklemekten vazgeçmeye, terör gruplarının ülkedeki faaliyetlerini durdurmaya ve üslerini imha etmeye" çağırdı.

Pakistan bu çağrıya, saldırıyla hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Pakistan Dışişleri'nin açıklamasında "Pakistan dünyanın neresinde olursa olsun şiddet eylemlerine karşıdır" denildi.