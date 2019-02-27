Telif hakkı Getty Images Image caption Pakistan, savaş uçaklarının iki Hindistan jetini düşürdüğünü, bir Hint pilotun yakalandığını belirtiyor.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi tırmanırken, Pakistan ordusundan Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölümünde Hindistan'a ait iki savaş uçağının vurulduğu, bir Hint pilotun yakalandığı açıklaması geldi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Kontrol hattını geçen iki Hindistan savaş uçağı Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından Pakistan hava sahasında düşürülmüştür. Söz konusu uçaklardan birisi Cammu - Keşmir bölgesinde, diğeri ise Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesine düşmüştür. Bir Hint pilot gözaltına alınmıştır" dedi.

@OfficialDGISPR tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 Şubat 2019

Pakistan, Çarşamba sabaha karşı Hindistan kontrolündeki Keşmir'e yönelik hava operasyonları düzenlediğini teyit etti. Ancak bu operasyonların hava sahası ihlali yapılmadan gerçekleştiği belirtildi.

Hindistan basınında çıkan haberlerde ise üç Pakistan savaş uçağının hava sahası ihlâli yaptığı iddia edildi.

Pakistan'ın açıklamasında operasyonlara misilleme olarak Hindistan hava kuvvetlerinin savaş uçaklarını Pakistan kontrolündeki Keşmir'in hava sahasına yönlendirdiği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Pakistan Hava Kuvvetleri, Pakistan hava sahası içerisinde kalarak kontrol hattı üzerinde operasyonlar icra etmiştir" dendi.

Hindistan'dan yapılan açıklamada ise bir savaş uçağının Seinagar bölgesinde düştüğü teyit edilse de, uçağın Pakistan jetlerinin açtığı ateş sonucunda düştüğü iddiası teyit edilmedi.

Reuters haber ajansına konuşan Seinagar Emniyet yetkilisi, düşen uçaktaki iki pilotun yanı sıra bir de sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Gerilim nasıl tırmandı?