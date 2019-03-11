Küresel ısınma zeytinyağı, çikolata ve şarap üretimini tehdit ediyor

Avrupa'da son yıllarda yaşanan aşırı sıcak ya da aşırı soğuk hava nedeniyle zeytin üretimi azaldı. İtalyan çiftçiler, zeytin yağı üretemediklerini anlatırken Bilim insanları bu duruma insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin neden olduğunu vurgluyor.

Aşırı sıcaklıkların kakao üretimini olumsuz etkilemesi nedeniyle çikolata üretimi de tehdit aldınta. Kakao çekirdeği yetiştirmeye uygun bölgeler değişiyor.

Kuraklıklar giderek yoğunlaşırken, Orta ve Güney Amerika'da kahve yetiştirilen bölgelerin %80'i 2050'den itibaren verimsiz hale gelebilir.

Dünyada hayvansal protein kaynağının yüzde 17'sini teşkil eden balık eti de risk altındaki gıdalardan. Okyanus sularının ısınmasıyla bazı balık türlerinin sayısı azalmaya başladı.

Şarap üretimi de Fransa, Şili, Avustralya gibi ülkelerden kuzeydeki İngiltere gibi bir zamanların soğuk memleketlerine kayabilir.

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