Etiyopya'daki uçak kazası: 'Tek isteğim çocuğumun naaşını görmek'

Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerden bazılarının yakınları kaza yerini ziyaret etti. Uçaktaki kabin görevlilerinden Kebebew Legesse'nin annesi "Tek isteğim çocuğumun naaşını görmek" dedi.

Ölenler arasında farklı milliyetlerden 21 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı da bulunuyor.

BM görevlileri de uçağın düştüğü bölgeyi ziyaret etti. BM, uçaktaki görevlilerin Nairobi'deki bir etkinliğe gittiklerini açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken , Avrupa, Afrika ve Asya'daki birçok ülke düşen uçak modeli olan Boeing 737 MAX uçaklarının uçuşunu yasakladı.