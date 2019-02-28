Telif hakkı Getty Images Image caption Netanyahu hakkındaki soruşturmaların 9 Nisan'daki seçimler öncesi bir cadı avından ibaret olduğunu söylüyor.

İsrail Başsavcılığı Başbakan Benjamin Netanyahu hakkında 3 farklı yolsuzluk suçundan dava açmaya hazırlanıyor.

Başsavcı Avichai Mandelblit, Netanyahu'nun rüşvet, dolandırıcılık ve görevi suistimal suçlarından yargılanabileceğini açıkladı.

İktidardaki Netanyahu'nun partisi Likud ise başsavcılığı "siyasi zulümle" suçladı.

Netanyahu 9 Nisan'daki seçimlerden sonra mahkemede savunmasını verecek. Savunması yeterli görülmezse de yargılanacak.

Likud: Siyasi zulüm

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç farklı yolsuzluk soruşturması yürütülüyor.

Netanyahu ise hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor ve "cadı avı" olarak niteliyor.

Bezeq Telecom adlı telekomünikasyon şirketine, şirketin haber sitesi Walla'da kendisi ve eşi hakkında olumlu haberlerin yapılması için birtakım iltimaslarda bulunduğu suçlaması, bunlardan biri.

Netanyahu ve ailesi, finansal ve kişisel yardımları kapsamında 270 bin dolar niteliğinde lüks hediye almakla da suçlanıyor.

Netanyahu, TSİ 21:00'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Sonuçları ne olur?

Netanyahu ve partisi Likud, seçimler öncesi yeni oluşan muhalefet ittifakıyla mücadele içinde.

Merkezdeki ittifakın başında ülkenin eski genelkurmay başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci, siyasetçi Yair Lapid var.

Suçlamalar Netanyahu'nun başında olduğu koalisyonu da darbelere açık bırakacak.

Son kamuoyu araştırmaları da iddiaların Netanyahu ve koalisyonuna güveni azalttığına işaret ediyor.

Eğer destek kaybederse Likud'un bu seçimlerde koalisyon kurması ihtimali de azalır.