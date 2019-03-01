Telif hakkı Rewards for Justice/State department Image caption Hamza Bin Ladin'in nerede olduğu bilinmiyor

ABD, öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğlu ile ilgili paylaşılacak istihbarata bir milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

Hamza Bin Ladin'in radikal İslamcı örgütün liderliğinde öne çıkmaya başladığı da belirtildi.

İki yıl önce ABD'nin "küresel terörist" listesine alınan Hamza, 11 Eylül saldırısında, kaçırılan uçaklardan birinde olan Muhammed Atta'nın kızı ile evlendi.

Yakın bir zaman önce de, video ve ses kayıtları ile babasının öldürülmesinin intikamı için çağrı yaptı.

ABD özel kuvvetleri, Usama Bin Ladin'i 2011 yılında Pakistan'da düzenlenen bir operasyonla öldürdü.

Bin Ladin, 11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen ve 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıların emrini vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bin Ladin'in öldürüldüğü binada, Hamza Bin Ladin'in halef olarak yetiştirdiğini gösteren yazışmaların elde edildiğini de duyurdu.

Hamza Bin Ladin hakkında az şey biliniyor

Bakanlık adına açıklamayı yapan Michael Evanoff, "Onun muhtemelen Afghanistan - Pakistan sınırında olduğunu düşünüyoruz. İran'a geçebilir. Ama aslında her yerde olabilir. Güney Asya'da dahil" dedi.

30 yaşında olduğu düşünülen Hamza Bin Ladin'in İran'da annesi ile birlikte yıllarını geçirdiği ve evliliğini de burada yaptığına inanılıyor. Ancak bazı diğer raporlara göre, Pakistan, Afganistan veya Suriye'de de olabilir.