Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı

Bireysel başvuruların verilendirildiği bu rakamlar içinde, Türkiye'den yapılan başvurular ve varsa diğer aile üyelerine ilişkin rakamlar yer almıyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı verilere göre, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi olan Ankara Anlaşması'na 2018 yılında toplam 7607 Türk vatandaşı başvurdu.

Bu rakam 2017 yılında yine bir rekor olan 5,207 kişiydi.

Ankara Anlaşması (ECAA Agreement), Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi.

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gelenlerin sayısında 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden sonra dikkat çekici bir artış olmuştu.

Henüz belirsizlik devam etse de İngiltere'nin AB'den ayrılması anlamına gelen Brexit için belirlenmiş olan 31 Mart takviminin de başvuruların rekor kırmasında etkisi olduğu düşünülüyor.

Brexit sonrası, hali hazırda kriterleri değiştirilen Ankara Anlaşması'nın devam edip etmeyeceği ile igili 2018 yılı içinde BBC Türkçe'ye açıklama yapan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi:

"Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra da İngiltere, her zaman olduğu gibi açık bir ülke olmaya devam edecek. İngiltere'ye kimin girdiğini kontrol eden fakat aynı zamanda da ülkeye çalışarak katkı yapacak nitelikteki parlak beyinleri sıcak şekilde karşılayacak bir göçmenlik sistemi yürürlükte olacak."

Birçok faktörün temel alınacağı gelecekteki göçmenlik sistemi için faklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Hükümet, tavsiye almak için Göç Danışma Komitesi'ne başvurdu. Biz de geniş bir yelpazedeki paydaşlarla temas halinde olmayı sürdürüyoruz."

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2018 Mart ayında yeni kategori yürürlüğe girdi

Bu ücretsiz vizeye, İngiltere'de kendi işini kurmak isteyen ve işe yeterli sermayesi bulunan tüm Türk vatandaşları başvurabiliyor. Uygun belgeleri sunan kişilere, önce bir yıl daha sonra 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. yılda da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyordu.

2018 yılının Mart ayında süresiz oturum başvurusunun kriterleri değiştirildi.

15 Haziran tarihinde detayları açıklanan 'yeni kategori' ile;

Süresiz oturum başvurusu süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. (Süresiz oturumdan 1 yıl sonra ise vatandaşlık başvurusu yapılabiliyor.)

Oturum için İngilizce bilmek ve İngiltere'de yaşam testini vermek zorunlu oldu

Oturum başvurusu için kişi başı 2389 sterlin başvuru ücreti getirildi

Türkiye kökenli girişimciler, oturum kriterlerinin geriye dönük olarak değiştirilmesini yargıya taşımış durumda.

Yüksek Mahkeme, şartların "geriye dönük" olarak değiştirilmesinden etkilenecek olan 12 binden fazla Türk vatandaşının, İçişleri Bakanlığı'na dava açabilmek için yaptığı izin başvurusuna 2018 Kasım ayında olumlu yanıt verdi.