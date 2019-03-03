Telif hakkı Getty Images Image caption HTŞ, İdlib'in büyük bir kısmında Halep'in batısında ve Hama'nın kuzeyinde bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor.

Suriye'de El Kaide kökenli Ensar El-Tevhid isimli cihatçı grup, İdlib vilayeti yakınlarında Suriye ordusuna ait hedeflere düzenlenen saldırıyı üstlendi. Suriye devlet medyasına konuşan bir ordu yetkilisi, ölen ve yaralanan askerler olduğunu söyledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, Hama'nın kuzeyinde düzenlenen saldırıda "21 rejim gücü ile 5 Ensar El-Tevhid üyesinin öldürüldüğünü" öne sürdü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Facebook'tan paylaştıkları bir mesajla saldırıyı kınadı.

Açıklamada "Teröristlerin ve arkasındakilerin masum sivillere ve askerlerimize yönelik saldırılarına devam etmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

'Silahlardan arındırılmış bölgede' neler oluyor?

Saldırı, 6 ay önce bölgedeki gruplar arasında varılan ateşkesten bu yana en ölümcül olan saldırı olarak niteleniyor.

İdlib'de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve diğer muhalif gruplar arasında Aralık'ta başlayan çatışmalar, Ocak'ta ateşkesle sonuçlanmıştı. Ancak bu ateşkes defalarca ihlal edildi.

Eylül ayında Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasında anlaşmıştı.

Ancak bölgede gerilim son günlerde arttı.

Lavrov: Türkiyeli ortaklarımız mutabakata sadık kalmalı

Pazar günü, hem Rusya hem Türkiye tarafı İdlib'le ilgili mesajlar verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'ye ortaklarımıza 17 Eylül'de İdlib konusunda imzalanan mutabakata sadık kalması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Geldiğimiz noktada çözümün ancak Suriye topraklarının sınırlarımıza komşu bölgelerinde güvenliği kendimizi sağlamamızla mümkün olacağını gördük. Bizim sınırımızın güvenliğini kim sağlayacak?Biz sağlayacağız. Onun için tedbirlerimizi aldık. Onun için şu anda İdlib'de inisiyatif aldık. Fırat'ın doğusunu temizlemeye kararlıyız" dedi.

Mutabakat, Kasım ayında Rusya'nın Halep'te kimyasal silah kullanmakla suçladığı muhalif gruplara yönelik bombardımanı ve Suriye ordusunun operasyon başlatması ile tehlikeye girmişti.

Fransız haber ajansı AFP, geçtiğimiz günlerde bölgede ateşkesin defalarca ihlal edildiğini aktardı.

AFP'nin haberine göre, bir hafta önceki çatışmalarda 3 gün içinde en az 20 rejim gücü ve destekçisi öldürüldü.