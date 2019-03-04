Atina'da ibadete izin verilecek ilk camii Nisan'da açılıyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Atina'da Müslüman topluluklar resmi bir cami bulunmadığı için apartman dairelerini, garajları ya da spor salonlarını ibadet alanına çeviriyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ibadete izin verilecek ilk camii kapılarını Nisan ayında açıyor. Atina'da Osmanlı döneminden kalma diğer camiiler ibadete kapalı.

Yunan makamlarının yaptığı açıklamaya göre, inşaatı tamamlanmak üzere olan camide 300 erkek ve 50 kadın için ayrı ibadet yeri olacak. Caminin imamının Sunni yardımcılarının ise İslam dininin diğer mezheplerinden seçilmesi planlanıyor.

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalaytiz, caminin tam teşekküllü işlerliği için istihdamın devam ettiğini belirtti.

Cami projesinin maliyeti yaklaşık 1 milyon euro. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait tahsis edilen arazide yer alan yapılar camiye dönüştürülüyor. Ancak Atina'da nüfusu 150 bini bulan Müslüman toplum arasından bazı gruplar camiyi eleştiriyor.

Caminin minaresiz ve megafonsuz olmasına dikkat çeken çap ve hacminin yetersiz olduğunu söyleyen Atina'daki Müslüman Cemaati Derneği Başkanı Pakistanlı Naim Elgandour "Bu yapı şekil itibariyle camiye değil; büyük bir büfeye benziyor" ifadesini kullandı.

Telif hakkı Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Ankara'da yaptığı görüşme sırasında Atina'da açılacağı açıklanan cami hakkında "Kiliseler çan kulesiz olamayacağı gibi camiler de minaresiz olmaz" demiş, kent merkezinde müzeye dönüştürülen tarihi Fatih caminin ibadete açılmasını" önermişti.

'Asırlık gecikme'

Öte yandan Yunanistan'da tarih profesörü Evangelos Hekimoğlu Yunan ETHNOS gazetesinde yayımlanan makalesinde Yunanistan'ın Atina'da cami inşaatına "Bir asır geç kaldığını, bunu da eksik yaptığı" görüşünü dile getirdi.

Hekimoğlu, yazısında 1 Kasım 1913 tarihinde Yunan önder Eleftherios Venizelos'un imzasını taşıyan Türkiye ile Yunanistan arasındaki üçüncü protokol gereğince Yunanistan Krallığı'nın "Başkent Atina'da bir; ve civar köylerinde ihtiyaç duyulan 4 ayrı cami inşa edilmesi için gerekli bütçeyi ayıracağı" taahhütü altına girmiş olduğunu anımsattı.

Hekimoğlu'na göre , Venizelos ileri görüşlü bir önder olarak Yunanistan'da ve Atina'da yaşayan Müslümanları "Yunanistan'ın Müslüman Gücü" olarak tanımlıyor ve bu Müslüman gücün Atina'da ibadet hakkı olduğunu vurguluyordu.

O günden bugüne dek geçen bir asıra rağmen Atina'da inşa edilen caminin minaresiz ve megafonsuz olmasını eleştiren ve camilerin minaresiz olmayacağını söyleyen Hekimoğlu "Henüz geç kalınmış değil, minare görmek istemeyen geri kafalılıklardan arınarak Atina 'daki camiye minare dikilsin" dedi.