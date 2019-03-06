Hollanda medyasında Ajax'ın Real Madrid zaferi: 'Cruyff'un ruhu Bernabeu'daydı'

Telif hakkı Getty Images Image caption Ajaxlı futbolcuların gol sevinci

Ajax'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid'i deplasmanda 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmesi, Hollanda'da geniş yankı uyandırdı.

Hollanda Televizyonu (NOS), İspanya'daki galibiyeti, "Işıltılı Ajax, Real'i ezdi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi" başlığıyla duyurdu.

NOS'un yorumunda, Amsterdam'da 15 gün önce oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Ajax'ın "çılgınca bir sürprize imza attığı" vurgulandı.

'Ajax, kibirli Madrid'i cezalandırdı'

Hollanda'nın en çok satan gazetesi De Telegraaf, maça ilişkin gelişmeleri, "Madrid mucizesi: Eşsiz Ajax, cesaretinin ödülünü aldı" başlığıyla aktardı. Gazete, "Ajax, kibirli Madrid'i cezalandırdı" yorumunu yaptı.

AD gazetesi, Madrid'deki galibiyet için, "Ajax, tarihi büyük harflerle yazdı" ifadesini kullandı.

De Volkskrant gazetesi de, "Gerçek olamayacak kadar güzel bir akşamda Ajax, Madrid'de mucizeyi yaşadı: 4 - 1" başlığını attı. Gazetenin yorumunda, "Ajax etkin futbolu ile şampiyon Real'i Şampiyonlar Ligi'nden uzaklaştırdı. Amsterdamlılar, şimdi gerçekten Avrupa'da varlar" denildi.

Telif hakkı Reuters Image caption Johan Cruyff

'Ajax, Madrid'de Real'e karşı kendini aştı'

NRC gazetesinin başlığı, "Ajax Madrid'de Real'e karşı kendini aştı. 4-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline adını yazdırdı" oldu.

Hollanda basını ve sosyal medyada yapılan yorumlarda ise Ajax'ın unutulmaz futbolcularından olan ve Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'ya oynattığı futbolla anılan Johan Cruyff'a da göndermeler vardı.

Spor yorumcuları, "Cruyff'un ruhu Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaydı" değerlendirmesini yaptı.

Haftalar önce, Ajax ile Real Madrid arasında fazla bir güç farkı olmadığını ve Amsterdam ekibinin çeyrek finale yükselebileceğini savunan spor yazarı Edwin Winkels ise hem galibiyet ve tur, hem de haklı çıktığı için mutlu.

Edwin Winkels maç sonrası, "Genelde yanılırdım ama bu kez değil, 3 hafta önce Ajax'ın Real'i eleyebileceğini söylediğimde birçok kişi bana gülmüştü. Ve işte kanıtı" dedi.

Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Ajax'ın maçını erteleyen Hollanda Futbol Federasyonu (KNWB) da, Twitter hesabından Amsterdam ekibini kutladı. KNWB Twitter mesajında, "Tarih yazıcılar. Tebrikler" dendi.

Önümüzdeki sezon Barcelona forması giymeye hazırlanan Ajax'ın orta saha oyuncusu Frankie de Jong ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bence Real'i elediğimiz için Barcelona çok mutlu" ifadelerini kullanmıştı.

Amsterdam ArenA'ya Johan Cruyff'un adı veriliyor