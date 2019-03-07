Huawei, ABD hükümetine ürünlerine getirdiği yasak nedeniyle dava açtı

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Çin merkezli teknoloji devi Huawei, ürünlerinin hükümet kurumlarında ve hükümet kurumlarıyla çalışan şirketlerde kullanılmasına getirdiği yasak nedeniyle ABD hükümetine dava açtı.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei, ABD yönetimini yasağı haklı çıkaracak kanıttan yoksun olmakla suçladı. Şirket, Çin hükümetiyle bağları olduğu iddiasını da reddetti.

ABD, ulusal güvenlik gerekçeleri nedeniyle Huawei'nin ürünlerinin hükümet kurumlarında kullanımına yasak getirmişti.

Huawei dünyanın en büyük telekomünikasyon ürünleri ve hizmeti sağlayan şirketlerinden birisi.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Guo Ping, "ABD Kongresi, Huawei ürünlerine getirdiği kısıtlamaya yönelik herhangi bir kanıt sunmakta başarısız oldu. Son çare olarak bu davayı açmaya mecbur kaldık" dedi.

"Bu yasak sadece hukuksuz değil, aynı zamanda Huawei'nin rekabet gücünü de sınırlandırıyor ve neticede de Amerikalı tüketicilere zarar veriyor."

Telif hakkı Getty Images Image caption Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Guo Ping

Dava başvurusnda ne deniyor?

Teksas eyaletindeki federal mahkemede açıklan davada, ABD'nin getirdiği kısıtlamaların "anayasaya aykırı" olduğu savunuluyor.

Huawei yaptığı bir yazılı açıklamayla Çin hükümeti ile herhangi bir bağının olmadığını da ifade etti.

Çin hükümetinin "şirketin sahibi olmadığı, şirketi kontrol etmediği ya da etkilemediği" kaydedildi.

Huawei'nin kullanımını yasaklayan tek hükümet Amerikan hükümeti değil.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da aralarında olduğu bazı hükümetler telekom şirketlerine, yeni nesil mobil internet teknolojisi olan 5G'de Huawei teçhizatı kullanmayı yasakladı. Karara gerekçe olarak güvenlik endişeleri gösterildi.

Çin'in Şenzhen kentindeki bir basın toplantısında konuşan şirketin yönetim kurulu başkanı Ping, ABD hükümetini kamuyu Huawei hakkında yanıltmakla suçladı.

Yasağın arkasındaki niyeti de sorgulayan Ping, "Belki de Amerikan hükümeti Huawei'nin baskılanmasından fayda sağlayacağını düşünüyordur. Ancak gerçek şu ki, ABD'nin ve diğer ulusların Huawei'nin 5G ağına katkısını sınırlandırmak sadece milli çıkarlarına zarar verecek" dedi.

Huawei'nin kurucusunun kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD'nin talebiyle Kanada'nın Vancouver havaalanında geçen yıl gözaltına alınmıştı. ABD Kanada'dan yargılamak üzere Meng'in iadesini istiyor.

Meng'e ve Huawei'ye, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi 23 farklı suç yöneltiliyor. Meng suçlamaları reddediyor.