Cinsel saldırıyla suçlanan R Kelly Gayle King'e konuştu, ABD röportajda çekilen fotoğrafı tartışıyor

Telif hakkı CBS Image caption Fotoğraf kısa sürede birçok tartışmayı alevlendirdi

Amerikan CBS televizyonunun sunucusu Gayle King ve ünlü şarkıcı R Kelly'nin, Kelly hakkındaki cinsel saldırı iddialarını ele aldıkları söyleşi bir saatten fazla sürdü.

Ancak, etkileyici bir fotoğrafla ölümsüzleşen tek bir an, bir çok kişinin dikkatini çekti.

Fotoğrafta, King sandalyesinde oturuyor ve ifadesiz bir şekilde yere bakıyor. Yanında ayakta duran King ellerini havaya kaldırarak konuşuyor.

Fotoğraf kısa sürede internet üzerinde yayıldı ve birçok kişi yorumlarında King'in soğukkanlılığını ve profesyonelliğini övdü. Fotoğraf aynı zamanda cinsiyet ve ırk algılarıyla ilgili bir tartışmayı da alevlendirdi.

Fotoğraf, söyleşinin ateşli bir anında Kelly doğrudan kameraya konuşup, masum olduğunu iddia ederken çekildi.

Sosyal medyada birçok kişi, King'in söyleşiye odaklanıp, duruşunu bozmamasını övdü.

"Şimdiye dek gördüğüm en güçlü fotoğraflardan biri. Gayle King harika. Hepimiz hayattaki saçmalıklara karşı böyle sakin olalım."

"R Kelly kameraya konuştuğu kadar Gayle ile konuşmuyor bile. Bu röportajın bir başka sahne performansı olmasını istiyor. Gayle'in mükemmel ve soğukkanlı tarzına hazır değil."

King'in yakın dostlarından Oprah Winfrey de "sakin ve sabit odağını" koruduğu için gazeteciyi övenler arasındaydı. TV yapımcısı ve yazar Shonda Rhimes ise Kelly'nin verdiği tepkiyi "usta işi bir soğukkanlılık ve kararlılık" sergilediğini söyledi.

Birçok kişi de, King'in siyah bir kadın olmasının verdiği tepkide rol oynadığını vurguladı.

Bir kullanıcı, "siyah bir kadının ne olduğunu" temsil ettiği için, fotoğrafın bir yağlıboya resim versiyonunu istediğini yazdı.

Diğerleriyse, fotoğragın, ABD'de siyah kadın olma deneyimini simgelediğini söyledi.

Ancak, King'in tepkisinin problemli olduğunu söylenler de vardı.

Bir Twitter kullanıcısı, "Siyah kadınlar daima gözü kara bir şekilde cesur olmamalı. Bu kadınlardan çok fazlasına ihtiyaç duyan bir toplumun tam bir onarımdan geçmesi gerekiyor" dedi.

Söyleşinin yayımlanmasından sonra, King'in CBS televizyonundaki sunucu arkadaşı Norah O'Donnel, ropörtaj sırasında arkadaşının güvenliğinden "endişe duyduğunu" söyledi.

King ise R Kelly ile konuşurken "kendisini hiç tehlike altında hissetmediğini" söyledi ve "Çok fazla duygu birikimi olduğunu ve bunu salıvermek istediğini hissettim" dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Kelly'nin davranışının ne kadar tehditkâr olduğu algısının, ırk temelli olduğunu vurguladı.

Bir Twitter kullanıcısı, R Kelly'yi savunmadığını söylemekle birlikte, farklı tepkilerin siyahların duygularını nasıl ifade ettiğine yönelik algılara ışık tuttuğunu belirtti.

Bir diğeri ise, insanların siyahların duygularını ifade etme biçimleri karşısında kendilerini tehdit altında hissetmelerinde "yeni bir şey olmadığını" söyledi.

Bir çok kişi de, Kelly'nin davranışı ve Yüksek Mahkeme'ye atanma oturumu sırasında Yargıç Brett Kavanaugh'ın verdiği tepkiler arasında parallellikler kurdu.

Bir kullanıcı, Yargıç Kavanaugh'un duygu gösterisi "haklı bir çileden çıkma olarak görülürken", R Kelly'ninkinin "tacizkâr bir öfke" olarak algılandığını savundu.

Birçok kişi de, fotoğraf ve söyleşi boyunca sergilendiğini hissettikleri cinsiyet dinamiği üzerine yorumlar yaptı.

Bir kullanıcı, Kelly'nin bir kadın tarafından kendisine meydan okunmasına verdiği tepkinin problemli olduğu yorumunu yaptı.

Diğerleriyse, "R Kelly'nin kalkıp, Gayle King üzerinde yükselirken, avazı çıkarcasına King'e bağırmasının, kadınlara karşı tavrına ve muamelesine yönelik bir kanıt olduğunu" savundu.

Bir başka kullanıcı da Kelly'nin kalkıp, King'in üzerine yükselerek konuşmasının saygısızca olduğunu belirtti.

Cook County Polisi, R Kelly'nin nafaka ödemediği görekçesiyle gözaltına alındığını doğruladı.

Kelly'nin 161 bin 663 dolar nafaka borcu olduğu ve borç ödenene kadar gözaltında tutulacağı belirtildi.

Şarkıcının bir sonraki duruşması 13 Mart'ta yapılacak.