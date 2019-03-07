Brüksel'deki Yahudi Müzesi saldırısının sanıkları suçlu bulundu

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2014'te Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne silahlı saldırı düzenleyerek dört kişinin ölümüne neden olan iki radikal İslamcı militan suçlu bulundu.

Fransa doğumlu 33 yaşındaki Mehdi Nemmouche, 2013'te Suriye'de bir yıl kalıp Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) saflarında savaşmıştı.

Nemmouche, 24 Mayıs 2014'te Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne girerek Kalaşnikofla ateş açmış, üç kişinin olay yerinde, bir kişinin de daha sonra hastanede ölümüne neden olmuştu.

Mahkeme, saldırının planlanmasına ve silah teminine yardım eden Nacer Bendrer'i de suçlu buldu.

Hükmün açıklanması ileri bir tarihe ertelendi. Nemmouche'nin 30 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Nemmouche, 1 Haziran 2014'te Marsilya'daki Saint-Charles tren istasyonundaki gümrük kontrolleri sırasında tutuklanmıştı.

İki aydır devam eden duruşmalarda tanıklara gözdağı verildiğine tanık olunmuş, eskiden IŞİD'in elinde tutsak olan kişilerin ifadelerine başvurulmuştu.

Duruşma sırasında, IŞİD'in Halep'te esir aldığı bir Fransız gazeteci, Nemmouche'yi sadist bir cezaevi gardiyanı olarak tanıdığını ve kendilerine işkence ettiğini söyledi.

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Mehdi Nemmouche kimdir?

Belçikalı savcılar, Nemmouche'nin Avrupa'da terör saldırıları düzenlemek üzere Suriye'den dönen ilk Avrupalı cihatçı olduğuna inanıyor.

Ailesi Cezayir kökenli olan Nemmouche, Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde doğdu.

Hırsızlık nedeniyle Fransa'da beş yıl hapis cezası almıştı.

Davanın diğer sanığı Bendrer ile cezaevinde tanıştığı tahmin ediliyor.

İkisinin de cezaevinde "radikalize olduğu"na inanılıyor.

Nemmouche 2013'te Suriye'ye gitmiş ve orada bir yıl kalmıştı. Bu sırada ülkede süren iç savaşta cihatçı bir grupla savaştığı sanılıyor.

Nemmouche'nin Suriye'de iken, Mart 2016 tarihinde Brüksel Havaalanı'na intihar saldırısı düzenleyerek 32 kişinin ölümüne yol açan Najim Laachraoui ile tanıştığı belirtiliyor.

Suriye'de esir alınan dört Fransız, esaretleri sırasında Laachraoui ve Nemmouche'nin gardiyanlık yaptığını iddia etmişti.

Fransa'da yakalanan Nemmouche, müze saldırısından dolayı Belçika'ya iade edilmişti.

Ancak Fransızların da esir alınmasında rolü olduğu iddiasıyla Fransa'da da yargılanabileceği belirtiliyor.